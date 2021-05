Przylatują z Francji do Polski na szczepienie. "Brawo ekipa Dworczyka!"

Proces szczepień w Polsce przebiega na tyle sprawnie, że osoby z Francji decydują się na przylot do naszego kraju, by właśnie tu przyjąć preparat przeciw Covid-19. Do relacji użytkowników Twittera odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski

Przyjechałam z Francji na #szczepienia na #COVID19 #StadionNarodowy. Szybko, efektywnie, dobra robota #terytorialsi. We Francji zapis na szczepienie prawie niemożliwy, papierologia i brak automatyzacji procesu, zero odstępów między ludźmi w punktach. Brawo ekipa @michaldworczyk – napisała korespondentka PAP Katarzyna Stańko.

Jej słowa potwierdził prezes Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz.

Potwierdzam. Ludzie z Francji przylatują aby szczepić się w Warszawie, Krakowie a nawet w Siedlcach. We Francji najmniejszych szans. Są zachwyceni sprawnością organizacyjną polskiego systemu szczepień. Taka jest prawda, a trollujcie sobie to do woli :) – napisał ekspert.

Minister zdrowia potwierdza

Do tych relacji odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski.

Fakty: - uruchomiliśmy elektroniczną rejestrację na szczepienia w kilka tygodni - zorganizowaliśmy sieć punktów, która pozwala na szczepienie 450 tys ludzi (rekord dzienny) - zakupy szczepionek zapewniają stały wzrost dostaw @michaldworczyk – napisał szef resortu zdrowia.

