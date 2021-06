Kampania spamowa z subskrypcją w tle

Oszuści wysyłają spam, w którym namawiają odbiorców do działań związanych z subskrypcją. Specjaliści z firmy Bitdefender zalecają, żeby ignorować tego typu wiadomości

Od pewnego czasu spamerzy wysyłają e-maile, w których zachęcają adresatów do anulowania bądź potwierdzenia subskrypcji. Oszuści nie informują w wysyłanych wiadomościach o jaki rodzaj subskrypcji chodzi. Spamerzy sprawdzają w ten sposób czy e-mail odbiorcy jest prawidłowy i podatny na próby wyłudzenia informacji oraz innego rodzaju złośliwe działania. Wiadomości wysyłane przez oszustów są zatytułowane „We_need your confirmation asap” („Potrzebujemy jak najszybciej potwierdzenia”), „Request , please confirm your unsubscription” („Prośba, potwierdź rezygnację z subskrypcji”), „Verification.” („Weryfikacja”).

E-maile dostarczane przez spamerów zawierają kolorowe pola zawierające linki z pytaniem - czy chcesz anulować bądź potwierdzić subskrypcję. Jeśli odbiorca informacji połknie haczyk i wybierze którąkolwiek z opcji, utworzy nową wiadomość, która zostanie wysłana na adresy poczty elektronicznej znajdującej się pod kontrolą spamera. Oszuści w ten sposób weryfikują i monitorują ważność e-maili swoich potencjalnych ofiar.

Dziennikarze BleepingComputer w ramach testu utworzyli nowy adres e-mail, który wykorzystali do komunikacji ze spamerami stojącymi za kampanią „subskrypcyjną”. W ciągu kilku dni od wysłania odpowiedzi na wiadomość o rezygnacji bądź potwierdzeniu subskrypcji, nowe konto zostało zbombardowane wiadomościami spamowymi.

W opisywanym przypadku spamerzy stosują dość sprytną metodę. Na pierwszy rzut oka kampania wydaje się być niegroźna i łatwo nabrać się na tę sztuczkę. Ale warto mieć na uwadze, że żadna poważna organizacja nie będzie wysyłać tego typu wiadomości bez objaśnień. Odpowiadanie na takie e-maile jedynie nakręca kolejne akcje spamowe. - tłumaczy Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken Systemy Antywirusowe.

Mat.Pras./KG