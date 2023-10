Australijski bank usuwa linki z wiadomości, aby chronić klientów

Narodowy Bank Australii (NAB), jeden z największych banków w kraju, usuwa linki ze wszystkich swoich wiadomości, aby zminimalizować ryzyko kampanii phishingowych wśród swoich klientów

Linki zostały zastąpione poradami dotyczącymi bezpośredniego wejścia na stronę banku, skontaktowania się z bankiem lub skorzystania z bankowości internetowej, lub aplikacji.

National Australia Bank przeciwdziała phishingowi

Australijczycy w ubiegłym roku stracili miliony w wyniku oszustw związanych z podszywaniem się pod bank: połączenia wyglądające, jakby pochodziły z prawdziwego numeru telefonu banku lub SMS-y typu phishing, które podszywają się pod ich bank.

W 2022 roku Scamwatch otrzymał 14603 raportów o oszustwach związanych z podszywaniem się pod banki, które spowodowały straty o wartości ponad 20 milionów dolarów. Łączne straty spowodowane wszystkimi zgłoszonymi oszustwami telefonicznymi i tekstowymi w 2022 r. oszacowano na ponad 169 mln dolarów.

Obecnie najbezpieczniejszym sposobem korzystania z bankowości internetowej jest całkowite unikanie linków, ponieważ jedno kliknięcie w podstępny link może prowadzić do strat finansowych.

Moja rada jest taka, aby nie klikać łącza. Jeśli otrzymasz nieoczekiwaną wiadomość tekstową, która wygląda na wysłaną przez NAB i zawiera łącze, nie klikaj w nią – zaleca dyrektor naczelny NAB Ross McEwan.

Według Catriony Lowe przewodniczącej Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC), średnia strata związana z bankowym phishingiem wynosi 22000 dolarów, a ponad 90 raportów o stratach mieści się w przedziale od 40000 do 800000 dolarów.

Jak nie dać się oszukać?

Kampanie phishingowe to aktualnie jedno z najpopularniejszych i najniebezpieczniejszych cyberzagrożeń, na jakie możemy natknąć się w sieci. Najlepszym sposobem na to, aby się przed nim ustrzec, to zainstalowanie skutecznego systemu antywirusowego, który został wyposażony w dodatkowy moduł antyphishingowy, który zablokuje wszelkie niebezpieczne linki. Dzięki temu oszuści nie będą mieli okazji do tego, aby nas oszukać.

Pamiętajmy także o tym, aby nie ujawniać zbyt wiele danych osobowych na naszych profilach w mediach społecznościowych.

Każdy fragment danych, od postów w mediach społecznościowych po szczegóły finansowe, które wyciekły, można złożyć jak puzzle, tworząc kompleksowy profil danej osoby. Ten cyfrowy portret nie tylko zapewnia złośliwym podmiotom wgląd w życie danej osoby, ale także zapewnia im narzędzia do kradzieży, podszywania się, oszukiwania lub wykorzystywania niczego niepodejrzewających ofiar. Dlatego to niezwykle istotne, aby zawsze zachowywać czujność w stosunku do wiadomości, które rzekomo pochodzą z naszego banku – mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

Bitdefender/KG