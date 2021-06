Kampania PeoPay KIDS nominowana w konkursie Golden Arrow 2021

W zeszłym roku Bank Pekao promował wśród rodziców swoje najnowsze rozwiązanie w postaci nowoczesnego pakietu narzędzi finansowych dla dzieci do 13 r.ż. Jurorzy tegorocznej edycji konkursu Golden Arrow nominowali kampanię PeoPay KIDS do finału w nowej kategorii Wyzwania marketera – Product launch, doceniając działania banku za innowacyjność i efektywność

Bank Pekao otrzymał nominację w konkursie Golden Arrow 2021 za komunikację marketingową pakietu PeoPay KIDS – nowoczesnego rozwiązania finansowego, ułatwiającego wprowadzenie dziecka w świat finansów. W zeszłym roku bank w swoich reklamach przekonywał rodziców, że warto od małego uczyć pociechy świadomego gospodarowania pieniędzmi i oszczędzania. Sercem PeoPay KIDS jest aplikacja mobilna, połączona z kontem osobistym i oszczędnościowym, kartą płatniczą i panelem rodzica, który pozwala sprawować dyskretną kontrolę nad finansami dziecka w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay. W aplikacji dziecko może m.in. doładować telefon i wykonać przelew (w obu przypadkach potrzebna autoryzacja rodzica), oszczędzać środki na skarbonkach, a także korzystać z porad wirtualnych trenerów.

Pakiet PeoPay KIDS wszedł na rynek w czerwcu 2020 r. Początkowo promowany był głównie wśród obecnych klientów banku, a od lipca Bank Pekao ruszył z szeroko zasięgową kampanią, na którą składały się reklamy telewizyjne, internetowe, outdoorowe oraz spoty w kinie letnim. Pekao mocno postawiło na obecność w social mediach. Kampania, która potrwała do końca września, kierowana była do rodziców dzieci w wielu 6-12 lat, którzy jak wynika z badań zrealizowanych przez IQS, czują potrzebę edukacji swoich dzieci w zakresie finansów, ale nie wiedzą jak do tego tematu podejść.

Golden Arrow to jeden z najbardziej prestiżowych, ale i najstarszych polskich konkursów marketingowych. Organizowany jest przez VFP Communications i Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB. Od lat oceniane są w nim działania z zakresu komunikacji marketingowej, pod względem form i narzędzi, innowacyjności oraz efektywności. Jury złożone z marketerów i przedstawicieli specjalistycznych agencji przygląda się największym krajowym kampaniom. Głównym celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w korzystaniu z narzędzi marketingowych i premiowanie przełomowych rozwiązań.

W konkursie nagradzane są projekty, które mogą stanowić punkt odniesienia dla całej branży. Nasz, chociażby z uwagi na kategorię, właśnie taki był. Bankowość dziecięca to mało popularny obszar w komunikacji, ale z wielkim potencjałem. W ramach kampanii launchującej nowy produkt pokazaliśmy rodzicom jak ważna jest finansowa edukacja dzieci. Odpowiedzią jest bankowa aplikacja PeoPay KIDS, która uczy dzieci zarządzać swoimi finansami. Bo najlepiej uczyć się „w praktyce”. Odnieśliśmy nie tylko sukces sprzedażowy, ale przede wszystkim wizerunkowy, przekonując, że mamy nowoczesną ofertę dla najmłodszych – mówi Jorge Sánchez Klosiński, Dyrektor Biura Marketingu w Banku Pekao S.A.

Kategoria Wyzwania marketera, a wraz z nią podkategoria Product launch to zupełnie nowy obszar, brany od tego roku pod uwagę w konkursie Golden Arrow. Podczas gali, która odbędzie się 24 czerwca, jury po raz pierwszy przyzna w nim statuetkę. Rozpatrując zgłoszenia w tej kategorii sprawdzano z wykorzystaniem jakich działań produkt został wprowadzony na rynek, by zbudować jego szeroką świadomość. Przyglądano się kampanii marketingowej, sposobom dystrybucji czy customer experience związanemu z produktem. Przede wszystkim brano zaś pod uwagę finalne efekty w porównaniu do zaplanowanego celu. Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao S.A.