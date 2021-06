Megatrendy w energetyce, chmura i AI to tematy konferencji Innowatorzy PGNiG

Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialność za klimat i środowisko, uwarunkowania wobec światowych trendów – to tylko niektóre z obszarów, w których kluczowe okazują się innowacje. W dynamicznie zmieniającym się świecie ciągłe poszukiwanie nowatorskich rozwiązań stało się wręcz koniecznością. Dla przedsiębiorstw, takich jak PGNiG, innowacyjność jest jednym z naturalnych kierunków rozwoju. Te i wiele innych zagadnień, związanych z innowacyjnym działaniem i myśleniem, poruszyli 16 czerwca eksperci goszczący na konferencji Innowatorzy PGNiG.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele spółek Grupy Kapitałowej PGNiG zaangażowani w działalność innowacyjną oraz eksperci zewnętrzni związani ze środowiskiem badawczo-rozwojowym oraz praktycy z sukcesem wdrażający nowatorskie rozwiązania w biznesie. Omówiono globalne megatrendy, sukcesy zawdzięczane niekonwencjonalnym pomysłom oraz „wodorową” przyszłość spółek z Grupy.

Konferencja Innowatorzy PGNiG to pierwsze tego typu wydarzenie organizowane w Grupie Kapitałowej. Jej celem było pokazanie potrzeby poszukiwania innowacji i zachęcenie do niekonwencjonalnych, odkrywczych sposobów myślenia, poprzez zaprezentowanie inspirujących trendów.

Warunkiem rozwoju jest innowacyjność, która zmusza nas do nieustannego poszukiwania sposobów pozwalających pokonać własne ograniczenia, rutynę, i utarte schematy. Innowacje są zatem kluczem do wzrostu – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG, zwracając się do uczestników. „Nasze innowacyjne podejście potwierdzają prowadzone przez GK PGNiG programy – wodorowy, program cyfryzacji, zwłaszcza wykorzystanie chmury do naszych prac związanych z poszukiwaniem i wydobyciem, program zwiększania efektywności energetycznej, a także projekty realizowane ze startupami” – dodał. Podkreślił także, że wpisuje się one w obrany przez polski rząd model transformacji energetycznej kraju.