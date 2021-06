Szef MON: Zachęcam młode osoby rozpoczęcia służby w Wojsku Polskim

Zachęcam wszystkie dorosłe, młode osoby do tego, aby przystąpiły do wojska, by rozpoczęły służbę w Wojsku Polskim - powiedział w sobotę podczas Pikniku „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak

Błaszczak podkreślił, że jego priorytetem, jako ministra obrony narodowej, jest to, by Wojsko Polskie było coraz liczniejsze. Wskazał, że tworzone są nowe oddziały zarówno Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i wojsk operacyjnych.

Minister zachęcał też do uczestnictwa w uroczystościach związanych z rocznicą Bitwy Warszawskiej. Poinformował, że 14 sierpnia, w dzień poprzedzający rocznicę Bitwy Warszawskiej, o godz. 12 w Ossowie rozpocznie się festyn. Błaszczak zachęcał do udziału w tym festynie dodając, że na uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. pokazy sprzętu wojskowego.

Dodał, że zwieńczeniem tego dnia będzie o godz. 21 uroczystość przy krzyżu księdza Ignacego Skorupki, który poległ w Bitwie Warszawskiej.

Minister zachęcał też wszystkie młode dorosłe osoby do tego, aby przystąpiły do wojska, by rozpoczęły służbę w Wojsku Polskim.

PAP/mt

Czytaj też: Błaszczak: ten sprzęt nie leży w sklepie na półce