Szef MON: Koncepcja PO to prosta droga do ograniczenia roli NATO

Politycy PO otwarcie mówią o budowie armii europejskiej i większej integracji w dziedzinie obronności; ich koncepcja to prosta droga do ograniczenia roli NATO i tym samym zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa Polski - uważa szef MON Mariusz Błaszczak.

Szef MON odniósł się do porannej wypowiedzi prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Nie mieszałbym dwóch porządków: UE zapewnia nam bezpieczeństwo gospodarcze, NATO – militarne. Wzmocnienie Polski w NATO – to jest ten kierunek. UE reaguje zbyt wolno, by brać się za siły szybkiego reagowania” - powiedział szef ludowców.

Błaszczak napisał, że z satysfakcją przyjął deklarację Kosiniaka-Kamysza. „Szkoda, że nie zostanie zrealizowana, jeśli premierem byłby Donald Tusk. Politycy PO otwarcie mówią o budowie armii europejskiej i większej integracji w dziedzinie obronności. Ich koncepcja to prosta droga do ograniczenia roli NATO i tym samym zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa Polski” - zarzucił szef MON we wpisie na platformie X.

PAP/kp