Straty branży hotelowej w maju to nawet 750 mln zł

Jak wynika z danych KRD, jeśli w sierpniu 2015 r. odnotowane zadłużenie branży noclegowej wynosiło 31,6 mln zł, to w maju 2016 r. było to 76,11 mln zł. Najnowsze dane mówią natomiast o 105,7 mln zł. "Oznacza to wzrost o 234,5 proc. w ciągu niecałych dwóch lat" - zaznaczono w raporcie