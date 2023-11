Zyski hoteli w dół. Tymczasowy problem?

W październiku br. hotele zanotowały słabsze wyniki w stosunku do września br. i października 2022 r. - poinformowała w czwartek Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. Obłożenie powyżej 50 proc. miało 65 proc. z nich, to o 17 pp. mniej niż we wrześniu. Dodano, że 3/4 hoteli podniosła ceny w stosunku r/r.

Wyniki hoteli w październiku były satysfakcjonujące, ale wyraźnie słabsze od wrześniowych, a także od tych uzyskanych w październiku 2022 r. – poinformowała Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP).

Dodano, że zarysowała się również „wyraźniejsza różnica” w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych.

Spośród wszystkich ankietowanych hoteli, obiektów z frekwencją poniżej 30 proc. było 9 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 65 proc. (17 pp. mniej niż we wrześniu), w tym 30 proc. obiektów - powyżej 70 proc. (także 17 pp. mniej niż miesiąc temu) - podała izba.

W raporcie dodano, że w grupie hoteli biznesowych 71 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 29 proc. powyżej 70 proc.

To wyniki o kilkanaście pp. słabsze niż we wrześniu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 4 proc. hoteli - wskazano.

Jak podała IGHP, również wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było „wyraźnie niższe” niż miesiąc temu: 58 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 18 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc.

Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało 18 proc. hoteli - dodano.

Zwrócono także uwagę, że w październiku goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 proc.

Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc. - podała izba.

Według danych izby w stosunku do października ubiegłego roku dla 46 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 41 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do października ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym.

Dane nie różniły się istotnie w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe - zaznaczono w raporcie.

Jak podano, dla ponad połowy (52 proc.) hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 38 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Izba wskazała, że, z kolei 39 proc. obiektów poprawiło obłożenie, w tym 32 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Zgodnie z danymi IGHP, wśród obiektów wypoczynkowych, dla blisko połowy (48 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 36 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Dodano, że jedna trzecia obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 27 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Październik to utrzymana tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach - zauważono w raporcie.

Poinformowano w nim, że odpowiedzi respondentów wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do października 2022 r. „45 proc. obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 27 proc. - w przedziale 11-20 proc.” - podała izba, dodając, że 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. „Oznacza to jednak, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały” - skomentowali autorzy raportu.

IGHP zwróciła uwagę, że dane dotyczące przyjętych rezerwacji na listopad są „wyraźnie słabsze” niż miesiąc temu dla października, „zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc.” - dodano.

Potwierdza to, że branża wchodzi w najsłabszy wynikowo okres roku. Aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone - oceniono.

IGHP stwierdziła, że dla całej grupy ankietowanych 43 proc. hoteli wskazują aktualną (na dzień wypełnienia ankiety) frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. ma jedna czwarta.

To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla października sprzed miesiąca - zaznaczyli autorzy raportu.

Dodano, że w kategorii hoteli biznesowych 45 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje fkerkwencje na poziomie 20 proc.

Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 49 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 24 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. - podała IGHP w raporcie.

W ankiecie przeprowadzonej 6-10 listopada 2023 r. wzięły udział 144 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe. Jak podała IGHP, średnia wielkość obiektu wyniosła 80 pokoi. Dodano, że hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 23 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 38 proc. Zaznaczono, że 95 proc. ankietowanych obiektów to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

pap, jb