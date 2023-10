Stało się, 75 proc. hoteli podniosło ceny

Dla blisko połowy hoteli (48%) wskaźnik obłożenia poprawił się w ujęciu rocznym we wrześniu, zaś pogorszył się dla jednej trzeciej, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Zdecydowana większość hoteli (ok. 75%) odnotowała zwiększenie cen r/r, podała też Izba.

Ciepły i słoneczny wrzesień przyniósł hotelarzom dobre wyniki. 8 na 10 hoteli odnotowało obłożenie powyżej 50%, z czego blisko połowa obiektów powyżej 70%, wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Wskaźniki frekwencji były również lepsze od uzyskanych rok temu - czytamy w komunikacie.

Dla równo jednej trzeciej hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 24% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pkt proc. Ale 48% obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do września ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pkt proc. 19% obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla 38% hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 30% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pkt proc. Z kolei 40% obiektów poprawiła obłożenie, z podobnie licznymi grupami hoteli z frekwencją wyższą do 10 pkt proc. i w zakresie 11-20 pkt proc. (odpowiednio 19 i 17%). Natomiast wśród obiektów wypoczynkowych, dla 30% wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 26% obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pkt proc. 59% obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 33% hoteli z frekwencją wyższą do 10 pkt proc.

Wyniki września były na bardzo dobrym poziomie. Hotele biznesowe uzyskały lepsze rezultaty niż w przedwakacyjnym czerwcu, natomiast obiekty wypoczynkowe utrzymały wysoką frekwencję, niewiele odbiegającą od tej z okresu wakacji. Łącznie grupa hoteli z frekwencją poniżej 30% stanowiła tylko 3%, a obłożenie powyżej 50% zanotowało 82% hoteli, w tym 47% obiektów powyżej 70%, podano także.

Wrzesień przyniósł dalszy wzrost średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do września 2022 roku. 30% obiektów odnotowało wzrost do 10%, a 38% - w przedziale 11-20%. Z kolei 25% obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały z uwagi na utrzymujący się wskaźnik średniej inflacji na poziomie 8-9% - czytamy dalej.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na październik są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla września, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30%, jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50%. Jednocześnie, aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 24% hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30%. Obłożenie powyżej 50% posiada jedna trzecia. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla września sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 26% nie przekracza frekwencji 30%, a powyżej 50% wskazuje 32%. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 22% z frekwencją poniżej 30% i 30% z obłożeniem powyżej 50%.

W ankiecie online przeprowadzonej w dniach 2-6 października wzięły udział 123 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach.

ISBnews, jb