Gala z okazji 11. urodzin portalu wPolityce.pl. Ogłoszono laureatów Biało-Czerwonych Róż!

Laureatami Biało-Czerwonych Róż zostaje zespół negocjacyjny, któremu przewodniczył premier Mateusz Morawiecki. Zespół ten wynegocjował dla Polski rekordowe środki z UE w ramach Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy.

Wśród laureatów - obok premiera Mateusza Morawieckiego - znaleźli się: Konrad Szymański, minister ds. UE, Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej oraz Waldemar Buda, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej.

-Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całego naszego zespołu, całej Rady Ministrów, za to wyróżnienie i dostrzeżenie, jak ważnym procesem dla rozwoju Polski był proces negocjowania KPO i całego wielkiego projektu, który można nazwać: „włączenie środków europejskich do Polskiego Ładu”. Kiedy dwa lata temu po raz ostatni gala portalu wPolityce.pl odbywała się na żywo, nikt z nas nie mógł przypuszczać, że już za kilka miesięcy świat właściwie stanie w miejscu — mówił premier.

-Chciałbym podziękować w tym miejscu szczególnie niektórym mediom. Tak jak już ponad 100 lat temu jeden z amerykańskich dyplomatów powiedział, że prawda pada pierwszą ofiarą wojny, tak zauważyliśmy, że i prawda i solidarność były pierwszymi ofiarami pandemii. Tym bardziej walka z pandemią oznaczała również walkę z nieodpowiedzialnymi fake newsami, z próbą zalania świata fałszywymi informacjami, które miały doprowadzić do licznych wstrząsów i doprowadziły do licznych wstrząsów, niepokojów. Na tym tle w Polsce w szczególności wyróżnia się portal wPolityce.pl i tygodnik „Sieci”. Droga Redakcjo, a także na ręce Zarządu składam serdeczne podziękowanie za to, że zawsze walczyliście o prawdę, bo nie wiadomo, ile dokładnie istnień ludzkich dzięki temu uratowaliście (…), ale jedno jest pewne – że dzięki Waszej dbałości o prawdę, wyłapywaniu fake newsów, przyczyniliście się do szybszego zwalczenia epidemii — podkreślił szef rządu.

Premier Morawiecki nawiązał do programu Polski Ład.

-Staraliśmy się wkomponować w Polski Ład wszystkie najważniejsze zworniki i zwrotnice. Tak jak przestawiliśmy zwrotnice modernizacji w kierunku społecznym, ale zarazem bardzo mocno skoncentrowanym na nowoczesności, która może być budowana na kompetencjach polskich pracowników i polskich przedsiębiorcach, tak teraz ten proces wzmacniamy. Jestem przekonany, że za 10-20 lat talenty polskich pracowników wzmacniane siłą polskiego państwa będą stanowiły o sukcesie całego polskiego państwa i społeczeństwa — dodał.

-Dziś wiemy, że nie tylko w sytuacjach ekstremalnych, jaką była epidemia, państwo jest tą podstawową instytucją przez wielkie „I”, bez której trudno sobie poradzić w ochronie zdrowia, życia, ale w szczególności także w ochronie gospodarki. Dziś mając ten dobry, a może nawet bardzo dobry punkt startu, ten rekordowy przyrost eksportu, rekordowo niskie bezrobocie, ten jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w UE, śmiało możemy patrzeć w przyszłość — mówił.

-Ta nowa nadzieja, Polski Ład z KPO jako jego częścią, wzmacnia naszą nową nadzieję, że Polska będzie inna, ale będzie jednocześnie ta sama, piękna, którą nosimy w sercu, którą każdy z nas, a czytelnicy portalu wPolityce.pl, tygodnika „Sieci”, szczególnie noszą w sercu. Ale tak, jak te piękne Biało-Czerwone Róże są delikatne i jak każdy kwiat wymaga pielęgnacji, tak i nasze dobro, ten nasz czas, w którym dziś działamy, też wymaga troski, pielęgnacji, zgody, porozumienia. (…) Dziś mimo trudności geopolitycznych wierzę, że jest dobry czas dla Polski i ten czas musimy wykorzystać. (…) Jestem przekonany, że z tak wspaniała drużyną, z jaką wchodzimy w tę nową postpandemiczną epokę, z biało-czerwoną drużyną PiS-u, na pewno dojdziemy do tego Świętego Graala, jakim jest Polska, która zawsze była Polską naszych marzeń – także poprzednich pokoleń, które heroicznie walczyły o wolność z karabinem w ręku. Polska dostatnia, silna i wielka — zaznaczył. -Bardzo dziękuję za to wyróżnienie i nie jest to tylko taka zwykła grzeczność, uprzejmość, jaka należy się każdemu, kto obdarowuje tak nadzwyczajnym wyróżnieniem, ale to coś więcej. Głównie z uwagi na to, jaki jest powód, jaki jest pretekst do tej rocznicy i tego wyróżnienia. Dla mnie z całą pewnością to było największe wyzwanie jak do tej pory — powiedział Konrad Szymański, minister ds. UE.

-Z całą pewnością te negocjacje były najtrudniejsze w historii UE. Wiemy, jakie napięcia polityczne dotykają dziś UE, niektóre z nich niestety dotykają bezpośrednio Polski. To wszystko razem składa się na moje głębokie przekonanie, że to były historycznie najtrudniejsze negocjacje, ale nie na tym koniec unikalnych aspektów tego wydarzenia — podkreślił.

-Unikalnym faktem jest to, że Polska jako jedyny duży kraj, jest beneficjentem nie tylko wieloletnich ram finansowych, ale i Funduszu Odbudowy. To nie było oczywiste. Pamiętamy przecież, że i wtedy i dziś Polska należy do krajów, którego wskaźniki makroekonomiczne są jedne z najlepszych w UE. Ten argument bardzo zachęcał wiele stolic do tego, aby kraje takie jak Polska w szczególności, od FO odciąć, mówiąc nam szczere czy nieszczere komplementy, że skoro wszystko idzie tak dobrze, skoro Wasze wskaźniki makroekonomiczne są tak dobre, to nie potrzebujecie pomocy. Przełamanie tego oporu i zwrócenie uwagi na to, że to nie tylko odbudowa, ale i odporność na przyszłość, było wielkim sukcesem, który otworzył drogę do tej sytuacji, która jest unikalna w skali UE. Polska jako jedyny duży kraj jest beneficjentem nie tylko wieloletnich ram finansowych, ale i Funduszu Odbudowy — zaznaczył. -To ogromny zaszczyt dla mnie, że mogę otrzymać tę nagrodę (…) Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Dziękuję bardzo — mówił również Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej. Z kolei Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła: Mówimy cały czas o zespole, ale przede wszystkim chciałam serdecznie podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, panu ministrowi Konradowi Szymańskiemu, za te trudne, ciężkie negocjacje. Zajmuję się funduszami od 2004 roku i jeszcze nigdy nie było tak trudno, jeszcze nigdy te negocjacje nie były tak długie i tak mozolne, ale z sukcesem doprowadzone do 770 mld zł, które będziemy teraz inwestować w wielu obszarach. Natomiast Waldemar Buda, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej podkreślił: Dużo tutaj było takiej nomenklatury wojennej. Jak kończy się wojna, to pojawia się wielu zwycięzców, ale tak naprawdę zwycięzca jest tu jeden – pan premier Mateusz Morawiecki, który poprzez wspaniałą taktykę, strategię, wygrał bitwy, potyczki i dowiózł ten sukces dla wszystkich Polaków.

