Jarosław Kaczyński na Kongresie PiS: Polski Ład to osiągniecie średniego poziomu UE

W sobotę po godz. 11 rozpoczął się w Warszawie Kongres PiS, podczas którego niemal 1500 delegatów wybierze szefa ugrupowania. Na kolejną kadencję ma kandydować prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kongres wybierze też nową Radę Polityczną oraz dokona zmian w statucie.

Kongres ma charakter zamknięty i ma potrwać cały dzień. Podczas kongresu zostanie wybrany prezes partii, Rada Polityczna, Krajowa Komisja Rewizyjna i Koleżeński Sąd Dyscyplinarny. Wyniki wyborów mają zostać ogłoszone po zakończeniu spotkania.

Delegaci dokonają też zmiany w statucie, które będą dotyczyć struktury organizacyjnej partii. Zakłada ona, że ze struktury organizacyjnej PiS zniknie stanowisko szefa Komitetu Wykonawczego. Na to miejsce - ponownie - pojawi się funkcja Sekretarza Generalnego partii; stanowisko to funkcjonowało do października 2009 r.

Jednym z pierwszych punktów Kongresu jest wystąpienie szefa partii Jarosława Kaczyńskiego.

Podczas wystąpienia prezes ma podsumować sześć lat rządów Zjednoczonej Prawicy, czego dokonaliśmy, a także przedstawić wizję partii, jak musi się ona zmienić, abyśmy nie stali się opozycją — wskazał przed Kongresem polityk z otoczenia Kaczyńskiego.

Lider PiS - według relacji jego współpracowników - ma też mówić o Polskim Ładzie, podkreślać wagę tego programu i wzywać do jego promowania w terenie.

Sformułowanie o „moherowych beretach”, które sformułował niejaki pan Tusk, pokazuje, że część grupy społecznej była zepchnięta na margines, a druga uważała siebie, że jest ekskluzywna - powiedział podczas przemówienia na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński. Przemówienie wicepremiera relacjonowali w mediach społecznościowych politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Czy po tych 6 latach możemy mówić o sukcesie? Tak, możemy mówić o sukcesie! We wszystkich wymiarach — podkreślił prezes PiS.

Dzięki naszej polityce wyrwaliśmy się z pułapki średniego rozwoju. O tym mówią eksperci — zwrócił uwagę wicepremier dodając, że uważa, iż „Polska ma duży potencjał”.

Nie wycofamy się z naszych podstawowych zasad moralnych. (…) Błędy, które wytyka nam opozycja, to takie proporcje, jak łyżeczka prawdy w beczce ich kłamstw — zwracał uwagę polityk.

Musimy wyciągnąć lekcje z doświadczeń i kontynuować nasze reformy — podkreślił Jarosław Kaczyński.

Syndrom „tłustych kotów” to jest nepotyzm, który nie jest szeroki ale my musimy to zmienić. Obowiązkiem tego Kongresu jest, aby to zmienić — akcentował prezes PiS.

Tradycją naszej formacji jest polska wieś. Stworzymy Polski Ład Dla Wsi — poinformował prezes partii.

Musimy stworzyć szeroki front dla kampanii na rzecz Polskiego Ładu, bo to co obserwujemy, to wielka dezinformacja — zauważył wicepremier.

Po ostatnich sześciu latach możemy mówić o sukcesach, umocniliśmy państwo w sferze finansów, przywróciliśmy godność ludziom — dodał.

Dziś partia musi pracować ciężko, tak jak ciężko pracuje rząd — podkreślił polityk.

Polski Ład to osiągniecie średniego poziomu UE. To będzie coś czego w ponad 1000-letniej historii nie było — ocenił prezes Kaczyński.

Kongres PiS miał się odbyć jesienią ubiegłego roku, jednak został przeniesiony z powodu pandemii Covid-19.

Jarosław Kaczyński pełni funkcję prezesa ugrupowania nieprzerwanie od stycznia 2003 r. Zastąpił wówczas na tym stanowisku swojego brata, późniejszego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który - jako pierwszy prezes partii - kierował ugrupowaniem w latach 2001-2003. Jarosław Kaczyński kilkukrotnie deklarował w mediach, że jeśli zostanie teraz wybrany na prezesa partii, będzie to jego ostatnia kadencja.

wPolityce/RO