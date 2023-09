Prezes PiS: Pozycja gospodarcza Polski jest najlepsza w historii

Obecna pozycja gospodarcza Polki, jeśli chodzi o PKB liczone siłą nabywczą, jest najwyższa w naszej historii w porównaniu z zachodnią Europą - podkreślił w sobotę w Końskich prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W sobotę w Końskich (Świętokrzyskie) odbywa się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości z udziałem m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; podczas spotkania lider PiS przedstawia konkrety programowe partii.

Jarosław Kaczyński odnosząc się do sytuacji gospodarczej Polski zauważył, że to co wielu Polakom wydawało się niemożliwe staje się realne. „Ta obecna pozycja gospodarcza jeśli chodzi o PKB, oczywiście liczone siłą nabywczą, czyli w sposób realny, jest najwyższe w naszej historii w porównaniu z zachodnią Europą” - podkreślił.

Polityk dodał, że nawet w najtrudniejszych latach 2019-2022 Polska gospodarka rozwijała się szybko. „Mieliśmy przeszło 11 proc. wzrostu. To jest jeden z najlepszych wyników w Europie, a jeśli chodzi o duże państwa europejskie - nie różnego rodzaju raje podatkowe - to jest to wynik najlepszy” - wskazał.

Prezes PiS wskazał, że w ciągu ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy skumulowany wzrost PKB wyniósł 34 proc. Przypomniał, że w tym czasie zdarzyły się dwa duże kryzysy. Dodał, że za rządów PO-PSL - i „przy jednym lekkim kryzysie w Polsce” - skumulowany wzrost PKB wyniósł „tylko 24 proc.” Kaczyński przywołał też - jak mówił - sukces polityki społecznej za rządów Zjednoczonej Prawicy. Wskazał, że kiedy rządy PiS się rozpoczynały „30 proc. dzieci znajdowało się w sferze zagrożenia nędzą”. „Koniec tego ośmiolecia (…) wg. danych organizacji autoryzowanych przez Eurostat (…) zmniejszyliśmy to w zeszłym roku do 4,2 proc., a są już dane z tego roku pierwsze (które mówią, że to spadło) do 3,2 proc.” - podkreślił.

Szef PiS dodał, że obecnie na programy rodzinne rząd przeznacza 3 proc. PKB rocznie.

Jarosław Kaczyński przekonywał ponadto, że Polska coraz szybciej goni zachodnie państwa europejskie. „Osiągnęliśmy 80 proc. poziomu przeciętnego UE. Naprawdę idziemy szybko do wyrównania. Osiągnęliśmy jeszcze więcej, bo 86 proc. jeżeli chodzi o poziom życia, konsumpcję” - mówił.

PAP/kp