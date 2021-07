Szybcy ale nie wściekli, czyli legalny drifting na ulicach

Tak! To możliwe! Na ulicach polskich miast odbywają się imprezy motoryzacyjne, które powodują drżenie chodników, szybsze bicie serca i dreszcze ekscytacji u publiczności. Mowa o drigftingowych seriach ulicznych

Choć zwykle zawody driftingowe odbywają się na profesjonalnych torach, to jest kilka takich imprez, które kibice pamiętają latami i na które czekają co roku z największą niecierpliwością. To właśnie serie uliczne cieszą się olbrzymim zainteresowaniem publiczności, a miejscowość w której się odbywają, w jeden dzień została oblężona przez tysiące fanów motorsportu.

Po ulicach mkną prawdziwe moto-bestie. Auta driftingowe jadące z olbrzymią prędkością, jeden obok drugiego, generując kłęby dymu i charakterystyczny warkot prawie 1000konnych silników. Jeden błąd może doprowadzić do poważnego uszkodzenia auta i wyeliminować zawodnika z dalszej rywalizacji. Publiczność w bezpiecznych miejscach oglądająca to widowisko ze stref umieszczonych na chodnikach, ma wrażenie jakby była w środku tego motoryzacyjnego szaleństwa - bliżej już się nie da! Dlatego to właśnie takie ekscytujące :)

Rudny w Kłodzku, Karpaczu czy Czarnej Górze uzyskiwały rozgłos w całej Europie. W tym roku taka runda odbędzie się w Kietrzu w dniach 16.07-18.07br. Będzie to prawdziwe święto – nie tylko ze względu na zawody, ale też ze względu na celebrację 700lecia miasta! Na ulice wyjedzie prawdziwa śmietanka drigftingowych asów. Wśród nich uwielbiana przez kibiców zawodniczka, Karolina Pilarczyk. Patrząc na poprzednie tego typu imprezy, można rzec, że rundy uliczne to jej specjalność, bo zawsze zajmuje wysokie miejsca, niesiona jak często mówi „na skrzydłach dopingu publiczności”.

Rundy uliczne to dla mnie zawsze wspaniała zabawa i olbrzymia przyjemność spotkania się z ludźmi. To kocham w driftingu: emocje podczas jazdy i relacje z kibicami. To mnie nakręca i powoduje, że uśmiech nie schodzi z moich ust jeszcze kilka dni po zawodach” śmieje się Karolina.

No cóż: profesjonalne i szybkie auta, piękne i uśmiechnięte kobiety, przystojni mężczyźni, zdrowa rywalizacja, szybka jazda, zapach wysoko oktanowego paliwa i spalonych opon, ryk silników, gorąca atmosfera i zimne napoje - czy może być coś piękniejszego latem? Zapraszamy w lipcu do Kietrza, przekonajcie się sami!

Czytaj też: WIDEO Mistrz kierownicy nie ucieka …od polskich produktów

Mat.Pras./KG