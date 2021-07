Baltic Pipe powstaje w rekordowym tempie. 20 proc. w 12 dni

Statek Castorone ułożył ostatnio w ciągu 12 dni ponad 53 km rur gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. Pełna długość morskiego odcinka na Bałtyku liczy 275 km – informuje Mariusz Marszałkowski na portalu biznesalert.pl

Obecnie budowa jest zaawansowana w ponad 20 procentach. Do ułożenia na dnie morskim zostało około 225 km rurociągu. Włoski statek Castorone układa rury od początku prac z prędkością ponad 4,4 km na dobę, choć inwestor planował średnią prędkość układania 3,5 km/doba. Castorone – największa jednostka włoskiego Saipemu rozpoczęła prace montażowe w Punkcie Konstrukcyjnym 150 (PK150) w okolicy wyspy Bornholm i kieruje się przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną w kierunku Zelandii.

W ciągu najbliższych kilkunastu godzin do strefy budowy dotrze druga jednostka układaniowa (PLV) Saipemu – Castoro Sei. Statek ten będzie układał rury od PK 150 w kierunku wybrzeża Polski. Ze względu na inną specyfikę działania (jednostka kotwiczona w przeciwieństwie do dynamicznie pozycjonowanego Castorone) nie będzie ona tak efektywna w dobowym układaniu niż Castorone – czytamy na portalu biznesalert.pl. Użycie statku kotwiczonego do prac konstrukcyjnych w kierunku na południe od wyspy Bornholm było wymogiem Duńskiej Agencji Energii (DEA) przy wydawaniu pozwolenia na budowę gazociągu.