Gaz-System zakończył układanie podmorskiej części Baltic Pipe

Gaz-System zakończył układanie podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, co oznacza zakończenie najważniejszego etapu prac w tym projekcie

Za nami budowa części podmorskiej Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. Ten dzień znacząco zbliża nas do osiągnięcia pożądanego bezpiecznego zróżnicowania źródeł dostaw do Polski w 2022 roku. Przepustowość Baltic Pipe wyniesie 10 mld m3 rocznie, co jest porównywalne z ilością gazu odbieranego przez Polskę w ramach wieloletniego kontraktu z rosyjskim Gazpromem, który wygaśnie w grudniu 2022 r. - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, cytowany w komunikacie. Ułożenie gazociągu na dnie morza było najbardziej wymagającą organizacyjnie i technicznie częścią Baltic Pipe. Etap ten ukończyliśmy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i zaplanowanym harmonogramem. Przed nami są jeszcze testy, próby techniczne i odbiory. Na prace te mamy około roku, tak aby od 1 października 2022 r. móc rozpocząć komercyjny przesył gazu z szelfu norweskiego do Polski - dodał prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Podczas budowy ok. 275-kilometrowego gazociągu na obszarach morskich Danii, Szwecji i Polski Gaz-System wykorzystał ponad 22 000 rur o średnicy nominalnej 900 milimetrów. Wszystkie zostały zespawane i ułożone na dnie Morza Bałtyckiego przez wyspecjalizowane jednostki pływające: Castorone (ułożył ok. 150 km gazociągu na wodach głębokich), Castoro Sei (ok. 104 km na wodach Polski i Danii) i Castoro 10 (ok. 20 km na płytszych wodach u wybrzeża duńskiego). W prace łącznie zaangażowano ok. 1100 osób, a wymiana załóg odbywała się m.in. z użyciem śmigłowca, podkreślono.

W trakcie prac wykorzystano też ok. 35 innych jednostek pływających, m.in. dowożących rury do statków układających je na dnie morza, pogłębiających dno morskie, zrzucających materiał skalny oraz badających dno z wykorzystaniem zdalnie sterowanych robotów podwodnych, wymieniono także.

W ramach prac morskich wydrążono też dwa tunele w miejscach wyjścia gazociągu podmorskiego na ląd. W Polsce tunel ma długość ok. 600 metrów, a w Danii ok. 1000 metrów.

Gazociąg podmorski łączący Danię z Polską jest jednym z kluczowych elementów projektu Baltic Pipe. Połączy się on z systemem przesyłowym w naszym kraju w Pogorzelicy (gmina Rewal). Terminem zakończenia inwestycji jest 1 października 2022 r.

Projekt Baltic Pipe został uznany za kluczowy dla połączenia europejskiego systemu energetycznego i uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 266,8 mln euro w ramach instrumentu PCI (ang. Project of Common Interest).

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Czytaj też: Są chętni na aktywa Lotosu. Wycena barierą

ISBnews/KG