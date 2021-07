Premier: Polski Ład musi być opłacalny dla przedsiębiorców i pracowników

Aby Polski Ład był skuteczny, musi być opłacalny dla przedsiębiorców i pracowników, to wydatek ponad 20 mld zł, żeby pracownicy mogli więcej zarabiać. Podnosząc kwotę wolną i obniżając podatki dla firm tworzymy najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorców - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Premier we wpisie na Facebooku podkreślił, że w piątek odwiedził jedną z prężnie rozwijających się firm w warmińsko-mazurskiej strefie ekonomicznej - przedsiębiorstwo „Jutrzenka”, znaną z ich „pysznych słodkości”.

Szef rządu zaznaczył, że firma skorzystała z Tarczy Finansowej, „która pozwoliła ochronić miejsca pracy i zainwestować w nowy sprzęt”. „Pan prezes opowiadał, jak firma rośnie - poprzez eksport i zatrudnianie pracowników” - podkreślił premier.

Aby Polski Ład był skuteczny, musi być opłacalny dla przedsiębiorców i pracowników. To wydatek rzędu ponad 20 mld zł, żeby pracownicy mogli więcej zarabiać. Podnosząc kwotę wolną i obniżając podatki dla firm - CIT do 9 proc. czy PIT tworzymy najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorców. Ale to też wydatek kilkuset miliardów zł na otoczenie przedsiębiorstw i na infrastrukturę - dodał Morawiecki.

Chciałbym podziękować tym, którzy wykonali olbrzymią pracę, aby ocalić polskie firmy w trakcie pandemii COVID-19. Nie zmarnujemy tego wysiłku i przekujemy go na wielki sukces gospodarczy Polski dzięki Polskiemu Ładowi! - napisał premier.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

