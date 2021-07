Grupa PGE największym płatnikiem podatków w Polsce

Grupa PGE w ubiegłym roku była największym płatnikiem podatków w Polsce. Według analizy przeprowadzonej przez Business Insider Polska, Grupa PGE w 2020 r. wpłaciła blisko 11 mld zł do budżetu Państwa. Była to kwota o ponad 50 proc. większa w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Grupa PGE od lat pozostaje jednym z największych płatników różnego rodzaju podatków i opłat w Polsce. Wielomiliardowe kwoty corocznie zasilają budżet państwa, dając impuls wzrostowy dla polskiej gospodarki, natomiast podatki, które odprowadzamy do gmin, w których prowadzimy działalność stanowią bardzo istotną część budżetów samorządów i przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności. Grupa PGE jest firmą dla której patriotyzm gospodarczy i społeczna odpowiedzialność biznesu są bardzo ważne. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w kraju, zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i wspieramy budżet państwa. To dla nas bardzo istotne, że nasza działalność wzmacnia polską gospodarkę - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Według szacunków Business Insider Polska w 2020 r. Grupa PGE zapłaciła 10,8 mld zł różnych podatków, w tym 6,2 mld zł opłat za uprawnienia do emisji CO2, 2,3 mld zł akcyzy i innych podatków oraz ok. 2,2 mld zł podatków i składek ubezpieczeniowych za pracowników Grupy PGE.

Business Insider Polska podkreśla, że Grupa PGE jest największym w Polsce płatnikiem PIT i ZUS odprowadzanych za pracowników. Grupa PGE zatrudnia w Polsce ponad 40 tys. pracowników i jest jednym z największych pracodawców w kraju. Według Business Insider Polska w 2020 r. wydatki na zakup uprawnienia do emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) wyniosły 6,2 mld zł. Środki te finansują m.in. ochronę klimatu i transformację energetyczną.

Business Insider Polska przeanalizował dane sześćdziesięciu największych spółek giełdowych, a także firm nienotowanych na giełdzie, będących dużymi pracodawcami w kraju oraz tych zajmujących się produkcją towarów akcyzowanych i grami losowymi. W wyniku tej analizy powstało zestawienie największych płatników podatków w Polsce w 2020 r. Według danych Business Insider Polska czterdziestu największych płatników w kraju wniosło łącznie 99 mld zł podatków i opłat, co stanowi 42 proc. wszystkich wpływów do budżetu w ub.r. z wyłączeniem podatku VAT.

Mat.pras./kp