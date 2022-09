MF: Orlen, KGHM i P4 liderami wpłat CIT do budżetu

Polski Koncern Naftowy Orlen SA, spółka P4 - operator sieci Play i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - to liderzy wśród indywidualnych firm, które wpłaciły w ubiegłym roku do budżetu najwyższe kwoty podatku CIT - poinformował resort finansów w piątkowym komunikacie

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, PKN Orlen wpłacił ponad 1,5 mld zł tytułem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), spółka PF – ponad 1,4 mld zł, a PGNiG blisko 1,2 mld zł.

Z kolei wśród największych płatników w postaci podatkowych grup kapitałowych znalazły się: KGHM II – blisko 1,5 mld zł, Powszechna Kasa Oszczędności BP SA – ponad 1,4 mld zł i mBANK – blisko 640 mln zł.

Wpływy z podatku CIT mają bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy i społeczny Polski, a samo rzetelne płacenie podatków jest wyrazem odpowiedzialności firm i elementem uczciwej konkurencji rynkowej. Dzięki wpływom z podatków możliwa jest realizacja wielu prospołecznych i prorodzinnych projektów, zapewnienie bezpieczeństwa i sprawne funkcjonowanie państwa - powiedziała cytowana w komunikacie minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

To szczególnie ważne teraz, kiedy słowo „solidarność” nabiera wyjątkowego znaczenia. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego kraju i odpowiedzialnie podchodzą do kwestii płacenia podatków - dodała.