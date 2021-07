Podpisana umowa na budowę trzech fregat dla Marynarki Wojennej

Umowa między Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum PGZ-Miecznik na budowę trzech fregat dla Marynarki Wojennej RP została podpisana we wtorek w Gdyni. Fregaty będą znaczną siłą na Bałtyku - podkreślił szef MON Mariusz Błaszczak zaznaczając, że zwodowanie pierwszego okrętu jest możliwe za cztery lata

Umowa zakłada opracowanie, zbudowanie oraz dostarczenie w latach 2021-2034 trzech okrętów nawodnych klasy fregata wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW).

Cieszę się z tego, że niedługo po zamówieniu dla polskich sił zbrojnych, wojsk pancernych, czołgów Abrams, możemy dziś w Gdyni podpisać umowę, która stanowi zamówienie trzech okrętów dla polskiej Marynarki Wojennej - powiedział szef MON podczas uroczystości w w Stoczni Wojennej w Gdyni.

Podkreślił, że okręty zostaną wybudowane w Polsce przez konsorcjum PGZ-Miecznik. Szef MON zaznaczył, że oczekuje iż, budowa będzie przebiegała tak sprawnie, jak w przypadku niszczycieli min „Kormoran”.

To jest wizytówka, zdolności i możliwości polskiego przemysłu zbrojeniowego, jednocześnie to jest dowód na to, że można w Polsce budować okręty, które są bardzo dobrze oceniane przez polskich marynarzy - mówił Błaszczak.

Podkreślił, że siłę rażenia każdej jednostki można porównać do dywizjonu ogniowego morskiej jednostki rakietowej.

„To będą okręty stanowiące na Bałtyku znaczną siłę” - ocenił szef MON. Zapewnił, że jest „sprecyzowany plan pracy, zadania są rozpisane w szczegółach”.

Do końca listopada konsorcjum ma przygotować „trzy projekty koncepcyjne”. Według ministra nie później niż na przełomie lat 2021/22 zostanie wybrana koncepcja najlepsza pod względem wymagań wojska i kosztów. Szef MON podkreślił, że wyboru dokona „jednostka sformowana wedle nowej procedury pozyskiwania sprzętu wojskowego”.

Po wyborze projektu konsorcjum ma przystąpić do prac nad projektem technicznym i do budowy pierwszego okrętu. „Chcemy, aby pierwszy okręt został zwodowany za cztery lata. To ambitny cel, ale możliwy do zrealizowania” – ocenił Błaszczak. „Z dynamiką, którą odznaczają się czołgi Abrams, pokonujemy rafy, przeszkody związane z wyposażaniem Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt” – powiedział minister.

Zaapelował do „pasjonatów polskiej Marynarki Wojennej”, by pilnowali podanych przezeń terminów. „Pilnujcie tego projektu, bo presja społeczna jest niezwykle ważnym argumentem, który pomaga w przełamywaniu barier” - powiedział Błaszczak.

Jacek Matuszak z Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA poinformował PAP, że „wartość całego zamówienia, wraz z jednostkami ognia i pakietem logistycznym opiewa na ok. 8 miliardów złotych, co czyni go największym kontraktem w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego”.

Prezes PGZ SA Sebastian Chwałek podkreślił, że we wtorek podpisano największą umowę jednorazową w historii polskiej zbrojeniówki na opracowanie, wybudowanie i oddanie trzech okrętów klasy fregata na potrzeby polskiej Marynarki Wojennej. Zadeklarował dotrzymanie terminów podpisanej umowy.

Przypomniał, że okręty zostaną wybudowane w polskich stoczniach z udziałem spółek – także prywatnych – wchodzących w skład konsorcjum. Podkreślił, że łącznie z poddostawcami w projekcie wezmą udział setki firm.

Za realizację projektu odpowiada Konsorcjum PGZ-Miecznik w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Remontowa Shipbuilding S.A. Podpisana umowa określa ramy czasowe projektu na lata 2021-2034. Kontrakt rozłożony jest na kilka etapów.

W ramach pierwszego etapu Konsorcjum przygotuje trzy projekty koncepcyjne platformy okrętowej ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW) wraz z propozycjami transferu technologii, ustanowienia potencjału produkcyjnego oraz wyceną i harmonogramem dostaw, które wsparte będą ofertami od zagranicznych poddostawców.

„Ten etap zostanie zakończony, gdy Inspektorat Uzbrojenia wybierze spośród zaoferowanych rozwiązań preferowany projekt okrętu” - poinformował Jacek Matuszak z PGZ.

Drugi etap to przygotowanie zaktualizowanego przemysłowego studium wykonalności (PSW) oraz projektu wstępnego na bazie pierwotnie wybranego. W tej fazie ustalone zostaną założenia budowy prototypu okrętu „Miecznik” wraz z ZSW – pierwszej jednostki z serii.

Po zakończeniu badań kwalifikacyjnych rozpocznie się etap trzeci, czyli produkcja dwóch jednostek seryjnych wraz z pakietami logistycznymi, obejmującymi wytworzenie bazy do bieżącej obsługi jednostek wraz z magazynem części zapasowych do kluczowych podzespołów i podsystemów okrętów – pakiety będą dostarczane dla wszystkich trzech okrętów.

Dodatkowo elementem tego etapu będzie dostawa kompletnych pakietów środków bojowych dla wszystkich trzech „Mieczników”.

PAP/KG