Małe reaktory atomowe coraz bliżej [rozmowa]

Rozmowa z Dawidem Piekarzem ekspertem ds. transformacji energetycznej w spółce ORLEN Synthos Green Energy

Agnieszka Łakoma: Kilka dni temu amerykański regulator ds. energii jądrowej zatwierdził projekt małego modułowego reaktora firmy NuScale Power. To pierwsza taka decyzja w sprawie nowej generacji technologii atomowej. Co oznacza w praktyce?

Dawid Piekarz: Zgoda Komisji Regulacji Jądrowej ma o tyle duże znaczenie, że obala opinie, iż technologia małych reaktorów jest na bardzo wstępnym etapie przygotowań i raczej pozostaje w fazie koncepcyjnej. Tymczasem skoro Regulator podjął decyzję w sprawie licencjonowania projektu, to duży krok naprzód. Ale chodzi o technologię naprawdę małoskalowych reaktorów, gdyż NuScale planuje zbudować demonstracyjną małą elektrownię w Idaho National Laboratory. I chodzi o sześcioreaktorowy projekt o mocy 462 megawatów. Tyle że Nuscale zapowiada ze ten model nie będzie oferowany komercyjnie, będzie oferowany za to reaktor ok 77 MW który trzeba licencjonować oddzielnie, wiec w praktyce ten krok ma mniejsze znaczenie.

-Czy decyzja władz amerykańskich może wpłynąć na przygotowania projektu przygotowywanego przez spółkę ORLEN Synthos Green Energy?

-Dla nas decyzja Regulatora w USA ma bardziej symboliczne, niż praktyczne znaczenie. Pracujemy nad projektem elektrowni innego typu i o innej skali. Przygotowujemy budowę reaktora typu BWRX-300, którego proces licencjnowania jest prostszy. Po prostu niemal w 90 proc. do tego projektu będą wykorzystywane elementy, jakie używane były w dużych inwestycjach atomowych czyli w elektrowniach z reaktorami typu wodno-wrzącymi, w skrócie BWR. A BWR to technologia sprawdzona - 67 reaktorów certyfikowanych w 10 krajach. Poza tym BWERX300 ma jeszcze tę właściwość że produkuje podobną moc jak najpopularniejszy blok węglowy - można wiec zastępować nim aktywa węglowe niemal na zasadzie prostej wymiany źródła. Warto podkreślić, że plany związane z budową małych reaktorów atomowych – SMR ma obecnie wiele firm na świecie i w sumie pracuje się nad około 40 modelami reaktorów. Jednak to nie wyścig, tutaj chodzi bezpieczeństwo i efektywność.

- Na jakim etapie są przygotowania budowy waszego reaktora BWRX-300?

-Nie mogę zdradzać szczegółów. Pracujemy nad kwestiami technologicznymi jak i związanymi z licencjonowaniem i mam nadzieję, że w bardzo krótkim czasie przedstawimy nowe informacje. Tym niemniej, pierwszy reaktor chcemy uruchomić w 2029 roku.

Rozmawiała Agnieszka Łakoma

Czytaj też: Gaz tanieje w szalonym tempie! Dwucyfrowy spadek