Kolejny krok w stronę SMR-ów. Ważna umowa podpisana

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podpisali w czwartek umowę ws. współpracy przy małych elektrowniach jądrowych (SMR)

Fundusz informował wcześniej, że umowa przewiduje, iż NFOŚiGW i OSGE – w ramach inwestycji kapitałowej – doprowadzą do przygotowania, budowy i komercjalizacji obiektów energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktorów typu BWRX-300 GE Hitachi.

Strony porozumienia mają uzgodnić cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy. GEH - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington.

Nad zastosowaniem technologii BWRX w Polsce pracuje od 2019 r. koncern Synthos. W sierpniu 2020 r. spółka Synthos Green Energy (SGE) została Partnerem Strategicznym GEH z zakresie rozwoju i budowy BWRX-300. Współpracę z SGE w obszarze energetyki jądrowej nawiązał również PKN Orlen, tworząc spółkę Orlen Synthos Green Energy. W lipcu 2022 r. złożyła ona do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej technologii BWRX-300.

NFOŚiGW będzie współfinansować budowę małych elektrowni jądrowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie współfinansował budowę w Polsce małych elektrowni jądrowych, SMR-ów - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski.

Nasza współpraca będzie się opierać na tym, że będziemy wspólnie finansować to przedsięwzięcie i będziemy wspólnie dzielić koszty - powiedział Michalski.

Dodał, że NFOŚiGW stanie się współudziałowcem firmy, która będzie budowała w Polsce małe reaktory jądrowe.

Michalski poinformował ponadto, że do dokapitalizowania przedsięwzięcia zostaną wykorzystane środki krajowe, którymi dysponuje Fundusz.

Obecny na konferencji wiceprezes Orlen Synthos Green Energy Dawid Jackiewicz przekazał, że pierwszy reaktor ma powstać przed rokiem 2030. Dodał, że w drugiej połowie kwietnia tego roku zostaną zaprezentowane pierwsze potencjalne lokalizacje dla SMR-ów.

PAP/KG