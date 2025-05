Oto podatek katastralny. "Prosta droga do wywłaszczenia mieszkań"

Podatek katastralny to koszmarny sen właścicieli domów i mieszkań. Może się skończy na strachu i temat przejdzie jak wiosenna burza wraz z końcem kampanii prezydenckiej. Ale czy na pewno? Rząd zarzeka się, że nie chce takiego podatku, ale wielkie organizacje finansowe twierdzą, że trzeba go wprowadzić ze względu na złą sytuację polskiego budżetu.

Podatek katastralny to system opodatkowania domów i mieszkań, w którym wysokość daniny zależy od wartości rynkowej nieruchomości.

W Polsce na razie płaci się tzw. podatek od nieruchomości, którego wysokość zależy od jej powierzchni i od tego, czy służy ona jedynie za mieszkanie, czy jest wykorzystywana do prowadzenia biznesu. Jego górną granicę ustala co roku Ministerstwo Finansów (w tym roku 1 m2 mieszkania to 1,19 zł albo 34 zł, jeżeli budynek jest związany z działalnością gospodarczą).

Ostateczną stawkę ustalają gminy, nie mogą jednak przekroczyć górnego limitu. W największych miastach – Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu – obowiązują maksymalne stawki.

Temat do rozmów

Podatek katastralny to rewolucja, po której z dotychczasowego systemu kontrolowanego przez państwo zostałyby tylko zgliszcza. Przy astronomicznych cenach mieszkań, w Warszawie sięgających 18 tys. za 1 m2 i tylko nieco niższych we Wrocławiu czy Krakowie, danina liczona od wartości nieruchomości mogłaby sięgać nawet kilkunastu tysięcy rocznie. Przy założeniu, że w Polsce taki podatek wynosiłby 1 proc. (w debacie publicznej taka wielkość pojawia się najczęściej), za dom czy mieszkanie warte 1 mln zł trzeba by zapłacić 10 tys. zł, czyli ok. dziesięć razy więcej niż przy obecnych stawkach. Za mieszkanie o wartości 300 tys. zł kataster wyniósłby 3 tys. zł (obecna opłata to ok. 100 zł). Podatek katastralny byłby obliczany co roku, a to oznacza, że przy systematycznie rosnących cenach nieruchomości jego wartość również by rosła.

Danina mocno uderzyłaby po kieszeniach Polaków.

