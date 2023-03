Niemcy jak zwykle wiedzą lepiej

I znów wyszło na to, że Niemcy wiedzą lepiej, co jest potrzebne w polskiej energetyce a czego nie możemy zrobić

Na pewno nie możemy budować elektrowni atomowej, bo minister środowiska Meklemburgii-Pomorza Przedniego Till Backhaus stwierdził w wywiadzie prasowym, że ucierpi na tym flora i fauna Bałtyku i są niejasne procedury bezpieczeństwa w przypadku ataku terrorystycznego. Liczy też, że Berlin zablokuje inwestycję. Powstaje więc wrażenie, że skoro niemieckie władze rezygnują z elektrowni atomowych, stopniowo zamykając ostatnie, to Polska nie ma prawa budować własnych. I nie jest ważne, że elektrownie te maja bardzo duże poparcie społeczne i są w naszym kraju potrzebne, skoro mamy dokonać dekarbonizacji w elektroenergetyce i obniżyć emisje. Po prostu rząd Olofa Scholza „ma zapobiec projektowi” – tego oczekuje Till Backhaus. Wydaje się, że przynajmniej chwilowo Berlin ma inne problemy na głowie i musi pilnować własnego bezpieczeństwa energetycznego , więc nie będzie interweniował. Ale co się stanie, gdy zacznie… Czy wystarczą wtedy rzeczowe wyjaśnienia na zgłoszone przez Niemców wątpliwości i pytania? Czy raczej powinniśmy spodziewać się „najazdu” niemieckich aktywistów klimatycznych w rejon Choczewa? A może swoje wsparcie dla niemieckich żądań okażą polscy ekolodzy i wyręczą niemieckich?

Jedno wydaje się pewne – że nawet najlepsze przygotowania i idealny plan finansowania elektrowni, które obecnie wydają się kluczowe, by budowa ruszyła i zakończyła się terminie, nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu, jeśli zabraknie chęci ze strony przeciwników elektrowni do wysłuchania rzeczowych argumentów. I na taki scenariusz polskie władze i inwestorzy powinni się przygotować.

Agnieszka Łakoma