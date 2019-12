Tsunami w bankach

Cięcia etatów w bankach trwają w najlepsze. Europa zwalnia bankowców na potęgę.

W 2019 roku redukcje zatrudnienia były największe od 2015. Banki tną etaty by obniżyć koszty, które muszą spaść by instytucje finansowe były w stanie przetrwać spowolnienie gospodarcze i dostosować swój biznes do nowych technologii.

Ciekawą analizę zaprezentował Bloomberg, który wyliczył, że w 2019 banki ogłosiły plany zwolnienia ponad 77,7 tys. pracowników. To bardzo wysoki wynik, największy od rekordowego pod tym względem 2015 roku, kiedy pracę straciło przeszło 91,4 tys. osób. Rekordzistą w tej kategorii jest Europa, która dodatkowo boryka się z obciążeniami związanymi ujemnymi stopami procentowymi. Jej udział w światowej puli zwolnień wynosi aż 82 proc.

Wygląda na to, że Stary Kontynent to słabo ogniwo światowych finansów. - Gospodarka regionu zorientowana na eksport boryka się z międzynarodowymi sporami handlowymi, i to w czasie gdy ujemne stopy procentowe wpływają na przychody z pożyczek. W przeciwieństwie do USA, gdzie programy rządowe i rosnące stopy pomogły pożyczkodawcom szybko powrócić do życia po kryzysie finansowym, banki w Europie wciąż walczą o odzyskanie równowagi -pisze Bloomberg.

Fatalnie w tym gronie wypada Deutsche Bank AG, czyli największy pożyczkodawca w Niemczech, a także lider w kategorii planowanych zwolnień (do 2022 roku zamierza pozbyć się aż 18 tys. pracowników). Niemcy są jednym z państw najbardziej narażonych na ujemne stopy procentowe, ponieważ jego banki przechowują więcej depozytów niż zagraniczni konkurenci.

W analizie nie ma polskiego wątku, choć znalazły się na niej zagraniczne banki obecne w naszym kraju. Jeden z nich, Commerzbank, jest właścicielem wystawionego na sprzedaż mBanku. Na liście zwolnień zajmuje wysoką, czwartą pozycję.

Kłopoty europejskiego sektora bankowego są znane od lat, ale czy redukcje zatrudnienia oraz sprzedaż aktywów rozwiążą ten problem? To z pewnością jedne z najprostszych sposobów osiągnięcia równowagi jednak przy obecnej, mało skutecznej polityce Europejskiego Banku Centralnego, efekt może być co najwyżej krótkotrwały. EBC chce za wszelką cenę zachować status quo, nawet za cenę osłabienia finansowych gigantów.