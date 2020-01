Komik wygarnął obłudę Hollywood ZOBACZ WIDEO

Ricky Gervais jest znanym brytyjskim komikiem. Twórca, między innymi, kultowego serialu „The Office” (Biuro) po raz piąty poprowadził ceremonię przyznawania Złotych Globów. I, jak zwykle, nie szczędził w swoim komediowym monologu gorzkich słów pod adresem gwiazd Hollywood.

Brytyjski aktor i scenarzysta zaskoczył widownię dosadnymi komentarzami. Kpił z hollywoodzkich celebrytów.

Gdyby ISIS założyło własną platformę streamingową, zadzwonilibyście do swoich agentów – powiedział.

Następnie polecił im, by nie próbowali opowiadać o polityce podczas odbierania nagrody.

Jeżeli ktoś z was zdobędzie dzisiaj nagrodę, nie róbcie z tego miejsca platformy do politycznych wystąpień. (…) Nie macie pojęcia o realnym świecie. Większość z was spędziła mniej czasu w szkole niż Greta Thunberg – stwierdził.