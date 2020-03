Epidemia zatrzymała świat - ruszy technologie

Jeśli aktywność ludzi wskutek pandemii przeniosłaby się do e-świata, jakie branże na tym zyskają: gaming? e-commerce? A może pojawią się jakieś zupełnie inne projekty biznesowe? Warto się nad tym zastanowić!

Gaming jest branżą samą w sobie, może więc stracić na pokazach arenowych i przenieść się jeszcze bardziej w streaming.

Oczywiście E-zakupy zyskają, z tym że pewnie pojawi się jakiś certyfikat/standard dla kurierów odnoszący się do nierozprzestrzeniania zarazków między odbiorcami za pośrednictwem kontaktu kuriera.

Póki co to daleka futurologia, ale może wrócić koncepcja robotów/dronów teleprezencyjnych oraz zapomniana już rewolucja domowego druku 3D. Możliwość wytwarzania pewnych niezbędnych produktów w domu, zamiast kupować je w sklepie będzie bezcenna.

Problemem może okazać się jednak praca zdalna, gdyż nie każde przedsiębiorstwo stać na certyfikaty szyfrowane i odpowiednie formy obsługi dokumentów firmowych. A żadna firma nie pozwoli sobie na wyciek danych poza przedsiębiorstwo.

Można też pomyśleć o upowszechnieniu się u ludzi bardziej zamożnych robotycznych niań, czy to semi-autonomicznych z podłączeniem do Internetu, czy to teleprezencyjne operowane przez profesjonalne nianie/tutorów. Wszak jeśli My nie chodzimy do pracy fizycznie, to tym bardziej nie chodzą tam nauczyciele czy pracownicy przedszkoli, a wystarczy się spytać pracujących w domu rodziców, jak czasami dzieci potrafią rozbijać dyscyplinę pracy, którą wykonujemy w domu. Podobne rozwiązania będzie można stosować np. przy opiece nad osobami z niepełnosprawnościami czy starszymi, które szczególnie są podatne na choroby zakaźne.