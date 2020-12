Mieszkaniowy problem Polaków rozwiązać może... Orlen!

Choć Polska w ostatnich latach bardzo skutecznie się rozwija, także w obszarze gospodarki, to jednak nadal mamy problemy. Chyba najpoważniejszym i najbardziej odczuwalnym jest problem z dostępem do mieszkań.

A sytuacja jest bardzo zła. Ceny lokali mieszkaniowych nadal są skrajnie wysokie. Dla przeciętnego Polaka, nawet mimo wzrostu pensji w ostatnich latach, posiadanie własnego mieszkania jest niemal nieosiągalne. Przynajmniej bez kredytu na długie lata. Ludzie młodzi są tu szczególnie poszkodowane, mogąc zaciągać długoterminowe zobowiązania względem banków lub liczyć na spadek po dziadkach/rodzicach.

Sytuacja jest więc godna pożałowania. Rząd podjął wysiłki na rzecz normalizacji i udostępnienia Polakom większej liczby mieszkań, niestety okazały się one niewystarczające. Gehenna mieszkaniowa trwa nadal i, jak się zdaje, dobrego wyjścia z sytuacji nie ma.

No chyba, że wymyślimy coś dobrawdy szalonego… ale z drugiej strony możliwego do realizacji.

PKN Orlen pod wodzą prezesa Daniela Obajtka od dłuższego czasu realizuję wielowątkową politykę tworzenia dużego, konkurencyjnego, multienergetycznego (a po nabyciu Ruchu i Polska Press także multiusługowego) koncernu.

A gdyby tak do inicjatyw Orlen dołączyć… budownictwo?

Pomysł przecież nie jest irracjonalny. Polityka Orlenu w której przejmowane są inne spółki realnie doprowadza do racjonalizacji kosztów funkcjonowania tychże. Zakup dużej spółki budowlanej otworzyłby drogę do realizacji ciekawych inwestycji. Dysponując zasobami energetycznymi Orlen, będąc inwestorem, mógłby znacząco obniżyć koszty budowy, a potem - będąc dostawcą tzw. mediów, przyczynić się do niższych kosztów najmu/zakupu tego typu lokali.

Saulski, Ty tak serio?

Serio, serio.

Na obecną chwilę trudno znaleźć racjonalne rozwiązanie problemu mieszkaniowego, a problem ten będzie się tylko nasilał. Sam Orlen zaś realizuje bardzo ciekawą i, nie bójmy się tego powiedzieć, śmiałą politykę! Jeszcze 5 lat temu trudno było sądzić, że nasz paliwowy gigant sięgnie po Lotos, Energę, PGNiG czy Polska Press. Dziś nie są to żadne śmiałe prognozy lecz fakty. Prezes Obajtek nie obawia się nietypowych ruchów i potrafi z takich zaskakujących biznesowo inicjatyw wyciągać sukcesy.

Trudno mi pomyśleć o większym sukcesie niż wsparcie Polaków w ich mieszkaniowych trudnościach.

Kto wie co przyniesie przyszłość, ale myślę, że Orlen jeszcze nie raz pozytywnie nas zaskoczy.