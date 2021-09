Lenistwo w pracy? Jest na to polski wynalazek. Na inne problemy też

Pracownicy „na zdalnym” przestają pracować efektywnie i pora na interwencję szefa? Nie ma problemu, jest na to „apka” – polska „apka”. Sen o Polskiej Dolinie Cyfrowej jako nie tylko europejskiej serwerowni, ale fizycznym miejscu narodzin ciekawych globalnie rozwiązań cyfrowych przyspiesza. Dobra aplikacja dziś to skarb, a zaskakujące rozwiązanie aplikacją ważnego problemu spokojnie mieści się w kategorii wynalazku. W nowych technologiach nie brakuje polskiej pomysłowości. Gościem Maksymiliana Wysockiego w „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl jest Jarosław Sokolnicki, dyrektor Microsoft Technology Center

Na początku maja 2020 roku dyrektor generalny Microsoft w Polsce Mark Loughran poinformował, że Microsoft wspólnie z Operatorem Chmury Krajowej ogłosił partnerstwo o wartości inwestycji 1 mld USD w technologię cyfrową. W ramach tej inwestycji planował działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, wsparcie transformacji cyfrowej i budowę pierwszego bezpiecznego i hiperskalowalnego regionu centrum przetwarzania danych w chmurze Microsoft. Dziś wiemy już, że w jedyne 16 miesięcy po ogłoszeniu inwestycji wspierającej rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, Microsoft przeszkolił już ponad 150 000 osób w zakresie zaawansowanych rozwiązań IT, przyjął ponad 50 firm do grona Innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej, a ponad 120 rozwiązań zostało stworzonych przez partnerów w Warszawskim Centrum Technologicznym Microsoft.

Polski region przetwarzania danych będzie częścią globalnej infrastruktury chmury Microsoft, obejmującej ponad 60 ogłoszonych regionów z dostępnością usług Microsoft Azure w ponad 140 krajach, połączonych siecią ponad 165 000 mil podmorskich i naziemnych włókien światłowodowych. Firma zobowiązała się, że do 2025 roku będzie w 100 procentach zasilana energią odnawialną, w tym w swoich centrach danych.

To jak najbardziej rzeczywistość. Pierwsza rzecz, to inwestycja 1 mld dolarów, która się materializuje, bo budowa trzech ogromnych data center o łącznej mocy 80 MW pod Warszawą są właśnie w trakcie budowy. To jest jak najbardziej realne. Realne również jest ilu udało nam się przeszkolić specjalistów. Na ten momentu udało nam się przeszkolić ok. 150 tysięcy osób z technologii chmurowej w rok. Trzecia, niesłychanie istotna, to co w tych data center będzie się znajdowało. To, co m.in. widać za mną, czyli Aleja Innowacji polskiej doliny cyfrowej, czyli 120 najnowocześniejszych rozwiązań dla najróżniejszych branż – mówi Jarosław Sokolnicki, dyrektor Centrum Technologicznego Microsoft.