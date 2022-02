To prawdziwa rewolucja 5G! Polska może ją eksportować

Jeśli ktoś myślał, że w budowie 5G jesteśmy skazani na wybór między Amerykanami a Chińczykami, to jest w błędzie. Okazuje się, że ta polska firma jest jedyną w regionie, z powodzeniem mogącą stawiać nawet całe sieci 5G, zarówno cywilne jak i wojskowe i już są nią zainteresowane Niemcy. Można zastanawiać się, po co nam w takim razie Erocsson i Huawei oraz związane z nimi pułapki polityczno-dyplomatyczne. - Tak naprawdę to w sumie po nic - odpowiada gość dzisiejszego „Wywiadu Gospodarczego”

5G rozpaliło wielkie oczekiwania w krótkim czasie. Jak na razie, choć to dopiero początek, z tych oczekiwań nie zostało nawet oczekiwanie super-szybkości transferu danych. Nie znaczy to, że tak się nie stanie, bo to, podobnie jak pozostałe wizje benefitów 5G, to tylko kwestia czasu. Ale jedną rewolucyjną zmianę już widzimy, a jest nią szansa dla mniejszych, za to innowacyjnych firm, nie będących globalnymi korporacjami, za to potrafiących zwinnie wykorzystać potencjał nowego, otwartego standardu radiowego i zaproponować lokalnie tworzenie rozwiązań sieciowych - w zależności od życzenia klienta - od stawiania zaledwie części sieci 5G po kompletną infrastrukturę.

W skrócie rewolucyjność 5G już teraz polega na tym, że polska firma od podstaw może postawić całą sieć 5G. Model otwarty, zwany też Open RAN, to taki, w którym poszczególne komponenty sieci mogą pochodzić od różnych dostawców.

IS-Wireless opracowuje i dostarcza sieci komórkowe 4G i 5G. Firma jest dostawcą oprogramowania i sprzętu niezbędnego do budowy sieci 4G i 5G zarówno w zakresie RAN jak i Core. Po zakończeniu testów w europejskich laboratoriach, firma IS-Wireless zapewnia, że jest gotowa dostarczać sieci komórkowe 5G w modelu Open RAN klientom na całym świecie.

W modelu otwartym, zwanym Open RAN, poszczególne komponenty sieci mogą pochodzić od różnych dostawców. IS-Wireless jest jedyną firmą w kategorii małych i średnich w Europie, która kompleksowo pokrywa łańcuch wartości w standardzie Open RAN, co zostało zauważone w listopadowym raporcie największych europejskich operatorów. W tym modelu komponenty od różnych dostawców działają ze sobą, co stanowi niemałą rewolucję na rynku telekomunikacyjnym. Firma już zaprezentowała kompletną działającą sieć 5G na targach Mobile World Congress 2021 w Barcelonie i dziś jest na etapie testów u klientów i partnerów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma IS-Wireless już zakończyła z sukcesem testy swojego kompleksowego rozwiązania sieci piątej generacji podczas O-RAN Global PlugFest 2021 w laboratoriach w Berlinie i Turynie. Testy prowadzono w kooperacji z Deutsche Telekom. Można powiedzieć, że polska firma już jedną nogą jest w niemieckim T-Mobile. Powstaje w takim razie pytanie, to po co nam Huawei, Ericsson, i inne firmy, między którymi toczyła i toczy nadal się batalia o polską i europejską telekomunikację?

Uważam, że tak naprawdę, to po nic. Proszę spojrzeć, jak zachowują się i Hindusi. Hindusi nie budują sieci w oparciu o czyjeś rozwiązania. Oni właśnie stawiają na swoje własne rozwiązania i tylko tam, gdzie nie są w stanie dostarczyć swoich własnych rozwiązań posiłkują się elementami od partnerów. To jest dokładnie model Open-RAN, to jest model otwarty, inkluzywny, zresztą pozwalający nam bardzo dobrze dokonywać różnego rodzaju aliansów strategicznych z tymi partnerami, z którymi nam jest po drodze i my też tak robimy - ocenia dr inż. Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

Możliwość segmentowania budowy sieci 5G w technologii O-RAN wobec modelu zamkniętego nie tylko sprawia, że wybór jednego i kompletnego dostawcy, to w sumie zbędna pułapka myślowa, ponieważ w tym modelu jest to tylko opcja, nie wymóg. Właśnie dlatego ostatnio jeden z operatorów telekomunikacyjnych w Polsce bardzo krytycznie wypowiadał się o ewentualnym wykluczeniu jednego z dotychczasowych dostawców jego 5G, ponieważ był to zamknięty model technologii RAN i operator, by wdrożyć taką zmianę, musiałby praktycznie wymienić swoją sieć radiową i telekomunikacyjnie wyłączyć pół Polski. W modelu inkluzywnym O-RAN natomiast nie byłoby to większym problemem.

Rynek 5G praktycznie podwaja swoją wartość rok do roku, a rozwiązaniami IS-Wireless W latach 2021-2025 będzie wart 15 mld dol. W samym roku 2025 będzie wart 6 mld dol. Rozwiązaniami polskiej firmy i skróceniem łańcucha dostaw zainteresowani są operatorzy europejscy, bo w przypadku globalnych technologii dostawca „polski”, znaczy „lokalny” nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Czy standard O-RAN jest skazany na sukces? Czy jest na niego skazana ta polska firma? I czy my jesteśmy skazani na wybór między Amerykanami a Chińczykami?

ZOBACZ CAŁY WYWIAD GOSPODARCZY: