Czy 2020 będzie rokiem kryzysu w nieruchomościach?

Czy taniej to już było? A może to bańka, która pęknie w 2020 roku i czeka nas kryzys na rynku nieruchomości? Jest to całkiem prawdopodobne. Gośćmi Maksymiliana Wysockiego w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl byli Bartosz Turek i Jarosław Jędrzyński

Mimo dużych wzrostów w branży deweloperskiej, mieszkań nadal jest mniej niż chętnych, czyli podaż nie nadąża za popytem. Rosną ceny, rosną zarobki, ale rosną również inflacja, ceny mieszkań i koszty pracy. W 2020 roku mogą pojawić się też problemy z dostępnością budowlańców. Czy taki miks wystarczy? Co może spowodować kryzys, którego część obserwatorów się boi?

Ale! Jest szereg niekorzystnych warunków, które nałożone na siebie mogą przynieść albo głęboką korektę, albo nawet kryzys.

Są pewne warunki, które dla zainteresowanych kredytem się zaostrzają, np. coraz trudniej dostać kredyt. Jest to szczególnie problematyczne dla rodzin. Czy banki dyskryminują rodziny z dziećmi, wyliczając im mniejszą zdolność kredytową niż w przypadku singli, czy małżeństw bez dzieci? Rodziny z dziećmi mogą liczyć na znacznie niższe kwoty kredytu w porównaniu do tych bez dzieci.

Jeżeli mamy singla, to on zarabia tylko na siebie. Jeżeli mamy rodzinę, w której są dwa źródła dochodów i jeżeli dwie osoby zarabiają tylko co singiel, to jest to bardziej stabilne źródło dochodu, bo są dwa źródła dochodów, ale ten dochód rozkłada się na dwie osoby, które mają wyższe koszty utrzymania i banki to biorą pod uwagę. A jeśli dołożymy do tego jeszcze drugie i trzecie dziecko, to banki tez uwzględniają to, że rodzina ma wyższe koszty utrzymania i to wpływa na zdolność kredytową - komentuje Bartosz Turek, analityk HRE Investments.