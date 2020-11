WIDEO: Dla B+R pieniądze nadal „leżą na ulicy” w paczkach

Na firmy, które właśnie teraz skupiają się na ciekawych projektach w badaniach i rozwoju, czeka ogrom pieniędzy rynku głodnego dużych zwrotów. Czy inwestycje w polskie innowacje są nadal szansą? Czy w pandemii polska myśl techniczna to coś wartego uwagi? Jakie są nowe narzędzia promocji Polski w tym obszarze? Gościem Wywiadu Gospodarczego jest Krzysztof Szubert, Pełnomocnik RP ds. IGF 2021, ambasador Expo 2020/2021 i prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

Firmy innowacyjne będą dalej się rozwijały, zwłaszcza w obszarze cyfrowym, czyli te, które zajmują się tranformacją cyfrową, technologiami. To widać zresztą po wynikach tych firm, czy to z rynków zagranicznych czy amerykańskich. Gdy spojrzymy na listę dziesięciu największych firm technologicznych, czy raczej osób, które za nimi stoją, to w okresie COVID-u portfele i wyceny najbardziej właśnie tam przyrosły. Na czele oczywiście Elon Musk, czy Jeff Bezos, czyli tuzy tego obszary poszły bardzo mocno w górę. W Polsce mieliśmy niedawno giełdowy debiut Allegro. Spółka wyceniona na ponad 100 mld. To pierwsza spółka, która tą barierę przebiła - mówi Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI S.A.

Co ciekawe, by to zobrazować, to tyle, ile PKO, PZU, PGNiG i Orlen razem wzięte. To pokazuje kierunek, który lubią dziś pieniądze.

Nieustający trend na nowe technologie widać po ilości środków, które są w tym kierunku lokowane. Unia Europejska deklaruje, że mamy przed sobą cyfrową dekadę. Z budżetu 750 mld euro przeznaczonego na wyjście gospodarek z pandemii, bardzo duża część, bo ponad 150 mld euro, będzie przekazana na technologie cyfrowe i rozwój innowacyjności. Dla gospodarki jest to moment bardzo zły, ale dla firm z obszaru cyfrowej transformacji to czas bardzo dobry. To widać też po kierunku jaki obierają fundusze inwestycyjne.

Bardzo dużo projektów, które szukają finansowania, dziś się zgłasza i to jest nie tylko obszar szeroko cyfrowy, ale innowacyjność rozumiana szeroko w bardzo wielu segmentach, jak choćby w rolnictwie, w przetwórstwie. Tam też elementy cyfrowe w obszarze nowoczesnej hodowli, czy nowoczesnego przetwórstwa daje się zaobserwować. Na pewno te firmy mają dobry okres, żeby się wykazać - mówi Krzysztof Szubert, prezes NCBR Investment Fund ASI S.A.

Pieniądze na nowe rozwiązania, a najpierw na badania i rozwój nadal są, a nawet jest ich więcej niż było. Inwestorzy, choćby wobec nierentowności lokat, szukają opcji na powiększanie kapitału. Polska bierze też aktywny udział nie tylko w tym wyścigu, ale i w globalnej debacie o świecie cyfrowym i internecie. Czy nasz głos jest słyszany? Za rok będzie bardzo słyszany, ponieważ to u nas odbędzie globalne Forum Zarządzania Internetem ONZ. To największe wydarzenie ONZ dot. Cyfryzacji porównywalne rangą jest do wcześniejszego światowego szczytu klimatycznego, zorganizowanego w Polsce w grudniu 2021 roku. Przedstawiciele całego świata, zarówno czołowych firm technologicznych, jak i uczelni technicznych oraz administracji państwowych zjadą się do Katowic. Co Polska przy tej okazji chce światu powiedzieć?

Chcemy pokazać się od tej strony technologicznej, czy lidera, czy państwa, które może mieć bardzo duże znaczenie w kreowaniu pewnych kierunków, czy to w formatach Trójmorza, które dosyć mocno od jakiegoś czasu pokazujemy. Tam możemy te kierunki dobrze pokazać. Jako przykład podam jeden z takich kierunków wypracowanych przez Polskę, o czym powszechnie może nie jest wiadomo. Rok 2016, Polska inicjuje dyskusję o tzw. Swobodnym przepływie danych. My jako kraj na poziomie Komisji Europejskiej bardzo wcześnie zauważyliśmy, że dane będą tym paliwem przyszłości. Przedstawiliśmy nasza propozycję. Wówczas 16 państw europejskich poparło tą propozycję i uznało, że to jest doskonały kierunek i na tym trzeba się skupić, jeżeli Europa ma integralnie iść w tą stronę cyfrową i ma stanowić jakąś przeciwwagę cyfrową dla Chin, czy USA, by skutecznie konkurować. Ten polski pomysł następnie stał się główną osią europejskiej strategii europejskiego jednolitego rynku cyfrowego, tzw. Digital single market. To strategia, która do dzisiaj ukształtowuje te kierunki prac w Europie. A to był polski pomysł. Tego typu inicjatywy, firmy oraz myślenie też chcemy pokazywać na tym IGF, czyli Forym Zarządzania Internetem ONZ – ocenia prezes NCBR Investment Fund ASI S.A.

