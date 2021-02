Kościński o podatku handlowym: Ma pomóc wyrównać szanse przedsiębiorców

Gościem Macieja Wośko w programie Wywiad gospodarczy był minister finansów Tadeusz Kościński. Minister mówił m.in. o celu szykowanego podatku od reklam, że są w Polsce firmy które płacą podatki i są takie, które nie płacą, oraz że wyrównanie szans między przedsiębiorcami, przeciwdziałanie tej niesprawiedliwości jest jednym z celów działań podejmowanych przez ministerstwo

Maciej Wośko: Podatki okazały się niezwykle gorącym tematem początku roku, z wielu różnych powodów. Także z przyspieszonymi, można by było powiedzieć prekonsultacjami podatku, czy jak nazywa się nową propozycję daniny od reklam. Czy namówię pana ministra na jedno zdanie? Projekt jest w fazie bardzo wstępnych prekonsultacji, stąd reakcja mediów w Polsce mogłaby wydawać się dość zaskakująca przynajmniej.

Tadeusz Kościński: Można powiedzieć, że była to dość duża reakcja, bo to są prekonsultacje. Trzeba rozmawiać z rynkiem, słuchać tego, co rynek mówi, ale jeśli przy prekonsultacjach mamy takie reakcje, to trudno właśnie rozmawiać. Przypominam, że podatki mają róże wymiary, podstawowy jest taki, aby zapewnić środki dla finansów publicznych, żebyśmy mieli pieniądze, żeby móc nowoczesną infrastrukturę sfinansować w Polsce. Są też inne perspektywy - m.in. aby wyrównać szanse między przedsiębiorcami. Są tacy, co płacą podatki u nas w Polsce, i tacy, co nie płacą, więc to jest niesprawiedliwe.

Jednym z celów podatku reklamowego jest, aby globalne firmy, które u nas się reklamują, wyciągają ciężko wypracowane pieniądze z naszej gospodarki – i budują tę nowoczesną infrastrukturę, szpitale, drogi, szkoły, itd., ale nie u nas - więc przez ten podatek chcemy to trochę wyrównać [aby i u nas budowały - redakcja]. Jak również trochę wyrównać szanse w naszej gospodarce między tymi dużymi sieciami, a małymi.

Z najnowszych danych za 2020 r. dowiedzieliśmy się, że dochody budżetu wyniosły 419,8 mld zł i były wyższe o ponad 19 mld zł w porównaniu z ubiegłym rokiem […] Deficyt budżetowy ostatecznie zatrzymaliśmy na poziomie 85 mld. Czy to są dobre informacje?

Tak, to są bardzo dobre informacje dla finansów publicznych. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę pandemię i recesję w ubiegłym roku.

Ostawiałem przygotowując się do tej rozmowy, że z wpływami z VATu za ubiegły rok może być jakiś problem, widząc co się dzieje w firmach, tymczasem [podatek VAT] wzrósł o 3,7 mld w stosunku do ubiegłego roku

Dokładnie tak. Widać, że te działania, które wykonaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat w obszarze VAT zaczynają procentować. Przypominam, że od 2015 r. do 2019 r. lukę w VAT obniżyliśmy z 25 proc. do 12 proc.

Większość z nas myślała, że podczas pandemii, podczas recesji jest to taki moment, kiedy luka VAT przeważnie rośnie. Ja jestem akurat pozytywnie nastawiony. Nie myślę, że rosła, nawet jest taka szansa, że ta luka zmalała - bo wdrożyliśmy nowe narzędzia. Od stycznia obowiązuje podzielona płatność, coraz więcej przedsiębiorstw używa kas fiskalnych online. Z powodu pandemii my coraz więcej kupujemy przez internet, a to znaczy że [w obiegu jest] mniej gotówki, i jest więcej płatności bezgotówkowych. To wszystko sprzyja temu, aby ograniczyć tę szarą strefę. Przychody z VATu pokazują, że sprzedaż i gospodarka działa dobrze.

