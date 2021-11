Fed będzie reagował na niespodzianki inflacyjne

Dobrze rozpoczęta wczorajsza sesja w Europie nie przyniosła niestety przełomu – przynajmniej chwilowo na rynkach na Starym Kontynencie dominuje podaż, podsycana przez obawy o dalszy rozwój czwartej fali COVID i rekordowe liczby nowych przypadków wirusa w Niemczech

DAX był wczoraj najsłabszym spośród głównych indeksów tracąc 0,37%, najsilniejsze FTSE MiB wzrosło o 0,63%. WIG20 spadł o 0,95%, mWIG40 o 0,13%, a sWIG80 wzrósł o 0,25%. Zachowanie głównego indeksu zdeterminowały dwie spółki – Allegro (-6,66%) i CD Projekt (-7,19%). W obu wypadkach bardzo głębokie spadki nie wynikały z nowych informacji. Rodzi to wytłumaczenie w postaci ucieczki inwestorów zagranicznych z najdroższych wskaźnikowo przedsiębiorstw (podobne zachowanie jest obserwowane w USA).

Nie bez problemów i po starcie z wyraźnie ujemnych poziomów, ale S&P500 wzrosło o 0,23%, a NASDAQ o 0,44%. Siła amerykańskiego rynku pozostaje imponująca, na razie lekceważy on właściwie wszystkie negatywne informacje. Faktem jest, że wczorajsza liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (199 tys.) była olbrzymim zaskoczeniem (konsensus: 259 tys.) i najniższym poziomem od 1969 r., ale na razie wygląda ona na tzw. obserwację odstającą (outlier), być może z uwagi na jakieś zaburzenie metodologiczne w zbieraniu danych w krótszym niż zazwyczaj z uwagi na Święto Dziękczynienia tygodniu (niedoskonałość algorytmu odsezonowania). Rewizja PKB za 3Q2021 okazała się natomiast niższa od oczekiwań (2,1% k/k saar vs. konsenus 2,2% k/k saar), podobnie zresztą jak zamówienia na dobra trwałego użytku w październiku (-0,5% m/m vs. konsensus 0,2% m/m). Optymizm musi tym samym wynikać chyba z faktu, że wskaźnik bazowej inflacji PCE tym razem nie zaskoczył, rosnąc z 3,7% r/r do 4,1% r/r i umożliwiając korektę na rynku obligacji. Wydaje się, że rynek tym samym nieco pominął zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia Fed, który potwierdza, że FOMC jest gotowe, by w przypadku nasilenia procesów inflacyjnych przyspieszyć tapering i rozpocząć podwyżki stóp procentowych. Oczywiście już wcześniej wyceny na rynku długu były rozbieżne z oficjalną retoryką Komitetu (pierwsza podwyżka w połowie roku), natomiast potwierdzenie, że najważniejszy bank centralny świata przechodzi w swoich decyzjach w tryb uzależnienia od napływających danych może wywołać jeszcze falę strachu w przypadku jakichkolwiek niespodzianek w kwestii wzrostu cen.

Dzisiejsza sesja ma szansę rozpocząć się optymistycznie, w obliczu braku handlu w USA trudno też znaleźć argumenty za potencjalną silną zmianą sentymentu. Wprawdzie Amerykanie wrócą teoretycznie jutro na rynek, ale prawdopodobnie na większe ruchy rynkowe będzie trzeba zaczekać do przyszłego tygodnia.

