Poczta tnie etaty. Tysiące ludzi bez pracy

Zarząd Poczty Polskiej zamierza w tym roku zredukować liczbę etatów o 5 tysięcy - poinformował w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. A to oznacza, że pracownicy na umowach zleceniach lub umowach o pracę na czas określony nie mogą liczyć na ich przedłużenie.

Wiceminister zapewniał, że przygotowywany plan transformacji nie przewiduje likwidacji Poczty Polskiej ani ograniczenia jej działalności do „jakiegoś kadłubkowego kształtu”.

Poczta zwija działalność

Liczba około 5 tys. etatów, to są nie osoby, tylko etaty, to są - jakby to księgowo powiedzieć - stanowiska pracy, o które Poczta Polska, nowy zarząd Poczty Polskiej, zamierza obniżyć poziom zatrudnienia na rok 2024 - powiedział wiceminister.