Izrael bierze odwet

Giełdy europejskie i polska otworzyły się w czwartek na wyraźnych plusach, a chociaż w trakcie dnia większość z nich spadła przejściowo poniżej poziomów neutralnych, fala popytu w końcówce dnia zagwarantowała dodatnie stopy zwrotu. Najważniejsze indeksy na kontynencie zyskiwały od 0,24% (Stoxx 600) do 1,23% (IBEX).

WIG20 zyskał 1,18%, mWIG40 0,61%, a sWIG80 0,10% przy solidnych, blisko półtoramiliardowych obrotach. 3,48% zyskiwało Allegro, 2,77% LPP, WIG_Banki rósł o 1,28%. W drugim szeregu wyróżniały się CCC (+3,56%) i Benefit (+2,01%).

Mimo obiecującej pierwszej fazy sesji S&P500 zamykało się wczoraj 0,22% niżej, NASDAQ stracił 0,52%. Seria spadków głównego indeksu została wydłużona do pięciu dni, pierwszy raz od października. 3,55% traciła wczoraj Tesla, 3,78% Micron, po 1,84% Broadcom i Microsoft. Wspomniany we wczorajszym komentarzu Philadelphia Semiconductor Index spadł o 1,66%. TSMC pobiło prognozy zysków i przychodów, ale odpowiednio pięcioipółprocentowe oraz półtoraprocentowe niespodzianki ewidentnie nie zrobiły wrażenia na inwestorach – najważniejsza spółka rynków wschodzących korygowała się o blisko pięć procent. O 4,85% w handlu posesyjnym spadał po wynikach Netflix, co wydaje się istotnym ostrzeżeniem w świetle naprawdę dobrego raportu. Spółka dodała w 1Q2024 9,33 mln nowych subskrybentów, niemal podwajając prognozy analityków. Przychody były o 15% wyższe od oczekiwań. Pretekstem do przeceny stało się konserwatywne forward guidance.

W godzinach porannych blisko dwa i pół procent traci Nikkei, połowę tego Hang Seng, spadają wszystkie ważne indeksy w Azji. Blisko procentową przecenę notują kontrakty na S&P500 i NASDAQ. Sesja w Polsce i Europie niemal na pewno rozpocznie się na minusach, a tematy rynkowe zejdą na dalszy plan wobec informacji, że wbrew Stanom Zjednoczonym Izrael podjął decyzję o odwetowym ataku na Iran. W momencie, gdy piszę komentarz, wiadomo jedynie, że zaatakowano cele w okolicy Isfahanu, Iran wydał oświadczenie, że instalacje jądrowe nie zostały uszkodzone. Ropa skorygowała się od dzisiejszych szczytów, ale wciąż drożeje o blisko 2%, niemal całe zwyżki wymazało natomiast złoto. Obecnie wydaje się, że atak nie oznacza natychmiastowej eskalacji konfliktu, ale giełdy mogą pozostawać pod presją wobec obaw o kolejne działania którejkolwiek ze stron w weekend.

