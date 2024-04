Giełdy w USA w dół!

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów w reakcji na wtorkowe wypowiedzi prezesa Fed Jerome Powella, z których wynika, że stopy proc. w USA mogą pozostać na wysokim poziomie przez dłuższy czas. Indeks S&P 500 zniżkował czwarty dzień z rzędu.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,12 proc. i wyniósł 37.753,31 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,58 proc. i wyniósł 5.022,21 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,15 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.683,37 pkt.

Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,73 proc. i wynosi 1.952,81 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX spada o 1,14 proc., do 18,19 pkt.

Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają do 4,587 proc.

Środa była szóstym z ostatnich 7 negatywnych dni na indeksie Dow, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq Composite odnotowały czwartą z rzędu spadkową sesję. Czterodniowa passa strat oznacza najdłuższą dla S&P 500 i Nasdaq od początku stycznia.

Słabość na giełdzie oznacza wytchnienie od silnych wzrostów obserwowanych w pierwszym kwartale i w 2023 roku. Indeks Dow spadł w kwietniu o około 5 proc., podczas gdy S&P 500 i Nasdaq Composite spadły do tej pory o ponad 4 proc.

„To bardziej ostrożny rynek. Jestem teraz bardziej ostrożny niż w ciągu ostatnich pięciu miesięcy” – powiedział Larry Tentarelli, główny strateg techniczny w Blue Chip Daily Trend Report.

Akcje znalazły się pod presją gdy kurs ulubieńca sztucznej inteligencji Nvidia zaczęły spadać. W efekcie kcje spółek technologicznych o dużej kapitalizacji spadły o ponad 3 proc. Wśród tracących na wartości firm były Netflix, Target, Apple i Microsoft.

„Inwestorzy +odcinają niektóre z wysokich lotów+. Inwestorzy naprawdę zaczynają dostrzegać fakt, że są inne części rynku, które dobrze sobie radzą” – powiedział Kevin Gordon, starszy strateg inwestycyjny w Charles Schwab.

To przyćmiło mocny początek nowego sezonu wyników. Podczas gdy mniej niż 10 proc. spółek z indeksu S&P 500 podało do tej pory wyniki finansowe, ponad 3 na 4 przekroczyły oczekiwania Wall Street.

We wtorek szef Fed Jerome Powell powiedział podczas dyskusji panelowej, że uzyskanie przez bankierów centralnych pewności, iż inflacja w USA zmierza w stronę celu Fed, prawdopodobnie zajmie więcej czasu.

Rezerwa Federalna USA opublikuje decyzję po posiedzeniu w następną środę o 20.00 czasu polskiego. Analitycy oczekują, że stopy procentowe pozostaną bez zmian. Jak wynika z narzędzia CME FedWatch, uczestnicy rynku pieniężnego wyceniają ponad 43 proc. szans, że Fed rozpocznie cykl łagodzenia polityki pieniężnej w lipcu.

„Główną przeszkodą dla rynku jest jastrzębia zmiana wyceny oczekiwań Fed. Nie sądzę, aby przewodniczący Fed Powell zrobił wiele, aby złagodzić te obawy, być może celowo. Rynek doszedł do punktu, w którym zaczyna wątpić, czy w 2024 r. w ogóle dojdzie do obniżki stóp” – powiedział CNBC Ross Mayfield, analityk strategii inwestycyjnej w Baird.

„Bez wspominania o podwyżkach stóp procentowych, prezes Powell podkreślił we wtorek, że ostatnie dane nie dały większej pewności co do inflacji” - stwierdził w notatce Achilleas Georgolopoulos, analityk inwestycyjny w brokerze forex XM.

Linie United Airlines rosły ponad 17 proc. po odnotowaniu mniejszej niż oczekiwano kwartalnej straty i pobiciu oczekiwań w zakresie przychodów.

J.B. Hunt Transport Services spadły 8 proc. po tym, jak firma nie spełniła oczekiwań analityków co do wyników kwartalnych.

Akcje Capri Holdings spadły ponad 2 proc. po tym, jak dziennik „The New York Times” doniósł, że Federalna Komisja Handlu USA przygotowuje się do zablokowania przejęcia przez firmę Tapestry za 8,5 mld USD.

Akcje Travellers Companies spadły ponad 7 proc. po tym, jak zyski ubezpieczyciela za pierwszy kwartał rozczarowały inwestorów.

Sprzedawca odzieży Urban Outfitters spadł ponad 2 proc. po tym, jak Jefferies obniżył swoją rekomendację dla akcji spółki do „niedoważaj” z „trzymaj”.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 2,7 mln baryłek, czyli o 0,6 proc., do 446 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,2 mln baryłek, czyli o 0,5 proc., do 227,4 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 2,8 baryłek, czyli o 2,3 proc., do 115 mln baryłek.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zniżkują o 3,13 proc. do 82,69 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent spadają o 3,00 proc. do 87,33 USD/b.

pap, jb