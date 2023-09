Słabe zamknięcie spadkowego tygodnia

Po emocjonującym, choć głównie w negatywny dla inwestorów sposób, piątkowa sesja przebiegała już dość spokojnie. Poranne odbicie na giełdach chińskich nie wywołało reakcji na kontraktach futures na europejskie indeksy, większość z nich otwierała się na minusach, ale było to drugorzędne, bo w pierwszej godzinie handlu rozpoczęły się publikacje wstępnych wrześniowych PMI z kontynentu.

Wskaźniki okazały się mieszane. We Francji wyraźnie negatywnie zaskoczył zarówno przemysł, jak i usługi, pierwszy ze wskaźników notował spadek z 46,0 pkt. do 43,6 pkt., drugi z 46,0 pkt. do 43,9 pkt. Potwierdza to niestety, że koniunktura w drugiej gospodarce strefy euro podąża ścieżką wyznaczoną przez Niemcy. U naszego zachodniego sąsiada wskazania były nieco lepsze, w przemyśle odnotowano wzrost z 391 pkt. do 39,8 pkt., zbliżony do oczekiwań, a w usługach znaczną zwyżkę z 47,3 pkt. do 49,8 pkt. Na poziomie całej strefy właśnie sektor usługowy daje główną nadzieję na poprawę w najbliższych miesiącach, przemysł hamował we wrześniu właściwie w takim samym tempie jak w sierpniu (43,4 pkt.). Dane, choć dalekie od wymarzonych, umożliwiły giełdom wykonanie ruchu w górę w godzinach przedpołudniowych, ale w dalszej części dnia przewagę znowu zyskała podaż. Finalny bilans sesji to stopy zwrotu od -0,49 proc. (IBEX) do 0,07 proc. (FTSE100).

WIG20 spadł o 0,02 proc., mWIG40 o 0,15 proc., sWIG80 wzrósł o 0,41 proc. Bardzo przyzwoity wynik głównego indeksu na tle otoczenia zewnętrznego to załuga dwóch spółek – LPP drożało o 5,35 proc. po informacjach, że spółka notuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w 3Q2023, Orlen zyskiwał 2,01 proc.. Dwa blue chipy przykryły wspólnie słabość banków, których indeks sektorowych spadł o 1,64 proc.

Negatywnym sygnałem jest, że po dwóch bardzo słabych sesjach, w tym czwartkowej, najgorszej od miesięcy, Wall Street nie zdołało wygenerować na zakończeniu tygodnia jakiegokolwiek odbicia. S&P500 otwierało się na plusach, które potem były powiększane, ale druga część handlu przebiegała pod dyktando niedźwiedzi. Finalnie indeks zamknął się na dziennych minimach spadkiem o 0,23 proc., NASDAQ spadł o 0,09 proc. i to pomimo spadków rentowności długu.

W godzinach porannych spadają rynki chińskie, rośnie natomiast Nikkei. Pod presją znajdują się ponownie deweloperzy, za co winę obarcza się Evergrande, które odwołało zaplanowane spotkanie z wierzycielami. Kontrakty futures na amerykańskie indeksy lekko odbijają, ale Europa będzie musiała na starcie dnia odreagować słaby finisz tygodnia za oceanem. Spodziewamy się otwarcia w Polsce i na kontynencie w okolicy poziomów neutralnych, z lekkim wskazaniem w dół. Jedynymi istotniejszymi danymi w ciągu dnia będzie odczyt niemieckiego ifo, wypowiadać się będzie jednak także C. Lagarde. Spodziewamy się, że tydzień może przebiegać w rytmie wypowiedzi przedstawicieli głównych banków centralnych, wielu członków FOMC i Rady EBC ma zaplanowane wywiady.

Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion