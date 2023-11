Kupujemy więcej i nie powinno się to zmienić

Pojawiające się od kilku miesięcy informacje o systematycznej odbudowie konsumpcji znalazły swoje potwierdzenie w opublikowanych przez GUS danych o sprzedaży detalicznej. Październikowy odczyt pokazał, że konsumpcja ma już spowolnienie za sobą i właśnie wchodzi w fazę ożywienia. Październik był pierwszym od stycznia miesiącem, w którym dynamika była dodatnia i co istotne dane okazały się zdecydowanie lepsze od przewidywań rynku.

GUS podał, że sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym (w cenach stałych) wzrosła w październiku tego roku o 2,8 proc. (dla porównania przed rokiem wzrost ten wynosił 0,7 proc.). Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 1,5-1,7 proc. Miesiąc wcześniej – jak informował GUS – sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym o 0,3 proc. Konsensus rynkowy przewidywał spadek we wrześniu o 2,0 proc. r/r. Czytaj więcej: Konsumenci wyraźnie się ożywili

Sprzedaż detaliczna towarów (ceny stałe) – analogiczny okres roku poprzedniego=100 / autor: GUS

Jak komentują ekonomiści PKO BP, struktura danych o sprzedaży pokazuje stopniową odbudowę popytu na dobra niepodstawowe, co zapowiada trwałe ożywienie popytu konsumpcyjnego.

Dynamika sprzedaży detalicznej (ceny stałe) / autor: GUS

„Wiatrem w żagle sprzedaży detalicznej jest i będzie dalszy wzrost dochodów realnych (oczekujemy utrzymania nominalnego wzrostu płac na poziomie ok. 10 proc. r/r przy dalszym spadku inflacji, w 2024 przeciętnie do ok. 4 proc.), połączony z poprawą nastrojów konsumentów. W listopadzie wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej był najwyższy od marca 2020 – koniunktura konsumencka odrobiła więc już nie tylko spadki wywołane przez wojnę, ale zbliżyła się do poziomu sprzed wybuchu pandemii” – komentują analitycy PKO BP.