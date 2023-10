W budownictwie widać wyraźną poprawę

Odczyt danych o produkcji budowlano-montażowej okazał się dużo lepszy niż przewidywał rynek. Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 5,9 proc., a GUS poinformował, że we wrześniu wyniósł on 11,5 proc. r/r.

„Wrześniowe dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej wskazują na wyraźną poprawę sytuacji w budownictwie. Odczyt okazał się dużo lepszy od prognoz, jednocześnie jest to najlepszy wynik produkcji budowlano-montażowej w tym roku” – komentuje dane Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

GUS poinformował, że według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa zanotowała we wrześniu wzrost w ujęciu rocznym o 11,5 proc., a przed rokiem wzrost ten wynosił 0,2 proc. W porównaniu z sierpniem tego roku produkcja budowlano-montażowa zanotowała wzrost o 11,4 proc. (przed rokiem wzrosła o 3,4 proc.). Czytaj więcej: Budownictwo zanotowało solidny wzrost.

Według Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credit Agricole, do znacznego wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczyniły się głównie efekty niskiej bazy sprzed roku oraz poprawa koniunktury w budownictwie.

„W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. była ona taka sama jak w 2022 r., podczas gdy we wrześniu 2023 r. liczba ta była o 1 dzień niższa niż przed rokiem)” – dodaje Borowski.

Jak podaje Urząd, we wrześniu (w porównaniu z sierpniem) wzrost produkcji budowlano-montażowej zanotowano we wszystkich kategoriach budownictwa; np. w firmach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wyniósł on 17,9 proc. r/r (w ujęciu miesięcznym wyniósł 13,6 proc.).

„Utrzymujący się dwucyfrowy wzrost w obszarze wznoszenia obiektów inżynieryjnych wiążemy z inwestycjami publicznymi współfinansowanymi ze środków europejskich. Zgodnie z regułą t+3 rok 2023 jest ostatnim, w którym mogą zostać wykorzystane środki z perspektywy finansowej na lata 2014-20. Koniec perspektywy budżetowej zwykle przynosi kumulację wydatków” – skomentowali ekonomiści ING BSK.

W przedsiębiorstwach zajmujących się wznoszeniem budynków wspomniany wzrost wyniósł 3,9 proc. r/r (10,0 proc. m/m), a w firmach wykonujących specjalistyczne prace budowlane 10,0 proc. r/r i 9,0 proc. m/m.

Analitycy ING BSK oceniają, że opublikowane dane „to kolejny sygnał odbicia koniunktury”.

„Zakładamy kontynuację odbicia w produkcji budynków, sytuacja w budownictwie infrastrukturalnym będzie zależała od szybkiego uruchomienia środków unijnych, w tym KPO, bez którego w 2024 czeka nas tzw. słabszy okres przejściowy między budżetami unijnymi” - ocenili ekonomiści. „Dane potwierdzają zatem, że nadal jednostki samorządu terytorialnego realizują inwestycje w ramach kończącej się unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale jednocześnie wskazują, że „ruszyło” budownictwo mieszkaniowe” – uważa ekonomistka Banku Pocztowego.

GUS podał, że we wrześniu – ujęciu miesięcznym - wzrosła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia o 15,8 proc. oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 6,1 proc., natomiast spadła o 10,8 proc. liczba mieszkań oddanych do użytkowania.

Jak przypominają ekonomiści Santander Bank Polska, dane to są kolejną z rzędu pozytywną niespodzianką w tym sektorze i jednocześnie „wzmocnieniem sygnału o odbiciu gospodarczym w Polsce po dobrych wrześniowych danych produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej”. GUS poinformował, że produkcja przemysłowa we wrześniu 2023 r. spadła o 3,1 proc. r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 8,4 proc. Czytaj także: Co się dzieje z produkcją? GUS wyjaśnia. Z danych Urzędu wynika, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła we wrześniu, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym o 0,3 proc., natomiast konsensus rynkowy przewidywał spadek roczny o 2,0 proc. Czytaj więcej: Ekonomiści nie trafili z wynikami sprzedaży detalicznej.

„Na rynku mieszkaniowym we wrześniu wystąpiło odbicie nowych pozwoleń i rozpoczętych budów przy spadającej liczbie oddanych mieszkań. Po wrześniowych danych widzimy ryzyko w górę dla naszej prognozy +0,3 proc. r/r wzrostu gospodarczego w III kw.” – komentują dane analitycy tego banku. „Uważamy, że III kw., w którym zgodnie z naszymi szacunkami odnotowano wzrost PKB po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych w porównaniu z II kw., rozpoczęła się faza ożywienia gospodarczego w Polsce. W kolejnych kwartałach ożywienie to będzie wspierane przez spadek inflacji, oddziałujący w kierunku wzrostu konsumpcji, ożywienie inwestycji mieszkaniowych oraz wzrost popytu zewnętrznego sprzyjający wzrostowi eksportu i inwestycji przedsiębiorstw. Nawiązując do naszej dotychczasowej oceny, zgodnie z którą w 2023 r. nastąpiło „miękkie lądowanie” polskiej gospodarki, odnotowujemy zatem, że proces ten został zakończony” – skomentował Borowski. „Wyższe od prognoz dane dotyczące produkcji budowlano- montażowej we wrześniu, dość mocno podbijające dynamikę w całym III kwartale br. (do około 5,5 proc. r/r), mogą przyczynić się do niewielkiego, ale jednak dodatniego odczytu PKB w tym okresie” – prognozuje Kurtek.

rb