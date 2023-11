Niska zmienność w Black Friday

Inflacja CPI spadła do 10,8 proc. r/r, natomiast miesięcznie był to spadek o 0,2 proc. m/m. To dobre informacje, choć do osiągnięcia celu brakuje jeszcze bardzo dużo. Słabnie jednak perspektywa wzrostu gospodarczego w Polsce patrząc na bardzo słaby odczyt indeksu PMI