Niespodziewana wyprzedaż technologii

Wtorkowa sesja miała dwa oblicza – pierwsze, europejskie, było bardzo pozytywne. Giełdy akcji na kontynencie otworzyły się w okolicy poziomów neutralnych i w pierwszej godzinie handlu miały problem z wyznaczeniem kierunku, ale potem było już tylko lepiej. Najsłabsze spośród głównych indeksów FTSE100 oraz IBEX zyskały 0,34 proc., najsilniejsze CAC40 1,21 proc.. 2,95 proc. zyskiwało LVMH, 2,01 proc. Siemes, 1,81 proc. Nestle, 1,70 proc. L’Oreal. Na poziomie sektorów o 1,20 proc. drożały spółki konsumenckie dyskrecjonalne, 1,86 proc. podsrawowe, 1,38 proc. materiałowe.

WIG20 wzrósł o 1,05 proc., mWIG40 o 1,44 proc., a sWIG80 o 0,50 proc. Bohaterem dnia było CCC (+6,69 proc.), o 4,96 proc. drożało Orange, a o 4,41 proc. Kęty. Duże pozytywne kontrybucje wnosiły LPP (+2,77 proc.) i Allegro (+1,65 proc.). Na minusie zamykały się tylko trzy spółki głównego indeksu. Dla mWIG40 głównym motorem pozostaje Tauron (+2,46 proc.), ale mocne wsparcie dawało mu drożejące o 6,31 proc. BNP i dobrze zachowujące się banki – Millenium zyskało 2,06 proc., a ING 1,47 proc.. Tabelę zamykała Lubawa (-5,66 proc.).

Giełdy w USA od początku sesji miały się gorzej niż te po drugiej stronie Atlantyku, ale w pierwszej godzinie handlu walczyły o wyjście na plus. Potem rozpoczęła się równia pochyła, dzień zamknął się w okolicy lokalnych minimów, S&P500 spadło o 0,59 proc., a NASDAQ o 1,46 proc.. Dokładnie tak jak sugerują te liczby, wyprzedaż była skoncentrowana na technologii (-1,88 proc.), poza nią na poziome sektorów ujemnie zamykały się tylko dobra dyskrecjonalne (zdominowane przez Amazon i Teslę) oraz energetyka. Najsilniej korygowali się tegoroczni liderzy S&P500 – nVIDIA spadała o 3,50 proc., Broadcom o 3,55 proc., Oracle o 5,80 proc.. Z 10 najważniejszych spółek S&P500 drożały tylko Berkshire Hathaway (+1,27 proc.) oraz Walmart (+0,59 proc.). Po raz piąty z rzędu spadał Palantir, tym razem naprawdę wyraźnie (-9,35 proc.).

Większość indeksów azjatyckich jest dziś na minusach, Nikkei traci 1,5 proc. wiedzione w dół przez Softbank (-6,5 proc.). Najważniejsze na kontynencie Taiwan Semiconductors przecenia się o 3,6 proc. Dla technologii wczorajszy dzień był drugim najgorszym od otwierającej kwiecień wyprzedaży, szczególnie źle wyglądał w ujęciu relatywnym. Rotacja, która miała wczoraj miejsce w USA, a dziś jest kontynuowana w Azji, nie ma jednoznacznego pretekstu, media zrzucają ją na realizację zysków przed sympozjum w Jackson Hole. Kontrakty futures sugerują, że dzisiejsza sesja w Europie może rozpocząć się od około półprocentowej przeceny. Najważniejszą publikacją dnia będzie zapis dyskusji z ostatniego posiedzenia Fed, wypowiadał się będzie także C. Waller, walczący o fotel J. Powell’a. W Warszawie uwaga będzie skupiona na KGHM, który pokazał mieszany raport (wyższe zyski, minimalnie niższe od prognoz przychody).

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

