Trump ostrzega reżim na Kubie. „To koniec ropy i pieniędzy”

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w niedzielę komunistyczne władze Kuby, że nie będą już otrzymywać pieniędzy i ropy naftowej z Wenezueli, jak było to przez ostatnie lata, i zasugerował im zawarcie układu z nim, zanim będzie za późno. Prezydent Trump zasugerował też, iż sekretarz stanu USA Marco Rubio, urodzony w rodzinie kubańskich imigrantów, powinien zostać kolejnym przywódcą Kuby.

„Kuba przez wiele lat żyła dzięki ogromnym ilościom ROPY i PIENIĘDZY z Wenezueli. W zamian Kuba zapewniała »usługi bezpieczeństwa« dla dwóch ostatnich dyktatorów Wenezueli, ALE JUŻ NIE! Większość tych Kubańczyków ZGINĘŁA w wyniku ataku USA w zeszłym tygodniu, a Wenezuela nie potrzebuje już ochrony przed bandytami i szantażystami, którzy przez tyle lat trzymali ją w szachu” - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

„Wenezuela ma teraz Stany Zjednoczone Ameryki, najpotężniejsze siły zbrojne na świecie (zdecydowanie!), aby ją chroniły, i będziemy ją chronić. NIE BĘDZIE JUŻ ŻADNEJ ROPY ANI PIENIĘDZY IDĄCYCH NA KUBĘ – ZERO! Zdecydowanie sugeruję, aby zawarli układ, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO. Dziękuję za uwagę w tej sprawie. Prezydent DJT” - dodał.

Trump sugeruje, że Rubio mógłby zostać prezydentem Kuby

Prezydent Trump udostępnił w niedzielę na swojej platformie społecznościowej Truth Social post, w którym zasugerował, iż sekretarz stanu USA Marco Rubio, urodzony w rodzinie kubańskich imigrantów, powinien zostać kolejnym przywódcą Kuby.

Trump repostował na Truth Social wiadomość od użytkownika o nazwie Cliff Smith, który 8 stycznia opublikował swój post o treści: „Marco Rubio zostanie prezydentem Kuby”. Amerykański prezydent w komentarzu w niedzielę napisał: „Brzmi świetnie”.

Cliff Smith to w Ameryce nikomu nieznana postać, a siebie określa jako „konserwatywnego Kalifornijczyka”. Jego konto ma mniej niż 500 obserwujących.

USA blokują środki ze sprzedaży wenezuelskiej ropy

Prezydent Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie o „zabezpieczeniu” dochodów z wenezuelskiej ropy naftowej na kontach resortu finansów - podał Biały Dom.

Jak napisał w oświadczeniu Biały Dom, dekret sprawia, że umieszczane na kontach USA środki ze sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej nie mogą być przedmiotem roszczeń innych osób, podmiotów i państw. Środki te nie mogą być transferowane bez wyraźnej zgody rządu USA.

„Rozporządzenie potwierdza, że fundusze stanowią suwerenną własność Wenezueli i są przechowywane przez Stany Zjednoczone w celach rządowych i dyplomatycznych” - czytamy w komunikacie.

Rozporządzenie mówi o tym, że krok ten jest konieczny, by realizować interes narodowy USA, w tym zapewnić powstrzymanie migracji (z Wenezueli), czy podejmować działania przeciwko Iranowi i Hezbollahowi, z którymi współpracował reżim Nicolasa Maduro.

USA będą „bezterminowo” korzystać z ropy z zasobów Wenezueli

Rozporządzenie jest częścią umowy USA z reżimem w Caracas, w ramach której ropa naftowa z Wenezueli ma być sprzedawana przez USA na światowych rynkach. Według zapowiedzi prezydenta Trumpa, pieniądze z tego tytułu mają być wydawane na korzyść zarówno Wenezueli, jak i USA. Wenezuela ma ponadto wydawać te środki tylko na zakup towarów ze Stanów Zjednoczonych.

Pierwsza transza surowca obejmuje 50 mln baryłek ropy o wartości ok. 3 mld dol. Trump zapowiedział jednak, że proces ten będzie kontynuowany „_bezterminowo”.

Przejęcie kontroli nad wenezuelską ropą ma być według wizji administracji Trumpa jednym ze środków nacisku na władze w Caracas, by realizowały one wolę USA.

Siły specjalne USA przeprowadziły 3 stycznia operację w Wenezueli i schwytały jej prezydenta Nicolasa Maduro, którego Trump oskarżał o współudział w przemycie narkotyków do USA. Obowiązki dotychczasowego przywódcy przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez, ale amerykańska administracja zapowiedziała, że w okresie przejściowym, który może potrwać lata, to USA będą sprawować faktyczną kontrolę nad tym krajem.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

