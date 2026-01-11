Rok funduszy inwestycyjnych. „Realny dopływ kapitału"

Aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce osiągnęły w 2025 r. rekordowy poziom, rosnąc głównie dzięki realnym napływom kapitału. Najwięcej środków trafiło do funduszy obligacyjnych i PPK, wynika z informacji przekazanych przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Jak podano, wzrost aktywów TFI był napędzany przede wszystkim przez fundusze obligacyjne oraz PPK, czyli produkty postrzegane przez inwestorów jako względnie bezpieczne.

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wzrosła z 379,4 mld zł na koniec grudnia 2024 r. do 424,4 mld zł na koniec listopada 2025 r. Oznacza to wzrost o 45 mld zł w ciągu 11 miesięcy i najwyższy poziom w historii rynku – nawet bez uwzględnienia danych za grudzień.

Jak podkreśla PIE, kluczowe znaczenie miały realne napływy kapitału, a nie tylko poprawa wycen rynkowych.

Potężne wzrosty funduszy dłużnych i PPK

Sprzedaż netto funduszy detalicznych od początku roku do listopada 2025 r. sięgnęła 46,7 mld zł, a sam listopad przyniósł ok. 5,3 mld zł dodatniego salda, niemal w całości wygenerowanego przez klientów detalicznych. Najwięcej środków trafiło do funduszy dłużnych, które pozyskały łącznie 37,8 mld zł netto, w tym 25,4 mld zł do funduszy obligacji krótkoterminowych. Stabilne napływy notowały również fundusze zdefiniowanej daty w ramach PPK, które od stycznia przyciągnęły 6,3 mld zł netto.

Klasyczne fundusze akcyjne w odwrocie

Mimo rekordowych stóp zwrotu na warszawskiej giełdzie w 2025 r., fundusze akcyjne zanotowały w skali roku odpływ kapitału. Z TFI akcji polskich odpłynęło 641 mln zł, podczas gdy fundusze akcji zagranicznych przyciągnęły 208 mln zł netto, głównie dzięki zainteresowaniu rynkiem amerykańskim. Dane z października i listopada wskazują jednak na możliwe odwrócenie tego trendu.

Na GPW stopniowo rośnie także segment ETF. Na rynku głównym notowanych jest obecnie 17 funduszy ETF i ETC, a ich aktywa w przypadku funduszy na polskie akcje wzrosły w 2025 r. niemal dwukrotnie z 451 mln zł do 919 mln zł. Mimo to ETF-y pozostają wciąż niewielką częścią rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.

