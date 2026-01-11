OC w 2025 roku: ceny wzrosły, choć głównie... spadały

Choć w 2025 roku ceny OC przez większość miesięcy spadały, to i tak zakończył się on podwyżką. Średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wzrosła o 4,5 proc. w porównaniu z 2024 r., osiągając poziom 679 zł. Gwałtowny wzrost w drugim kwartale – do aż 707 zł – wystarczył, by przeważyć wcześniejsze oraz późniejsze spadki (Q1 -1 proc., Q3 -5 proc., Q4 -2,8 proc.) i zakończyć rok na plusie. Najwięcej za OC wciąż płacą mieszkańcy Pomorza. Średnia dla kierowców z tego regionu wyniosła 778 zł, a w stolicy województwa jeszcze więcej - 911 zł.

Średnia cena OC w 2025 roku wyniosła 679 zł i była wyższa o 29 zł niż we wcześniejszym roku. To niewielki wzrost, który pokazuje, że ubezpieczyciele wrócili do walki o klienta po odrobieniu ubiegłorocznej straty technicznej w segmencie OC na poziomie 600 mln zł.W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci multiporównywarki Rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku.

Jaka była średnia cena OC w 2025 roku?

Dynamiczna podwyżka cen na poziomie 25 proc. z lat 2023 – 2024 wyhamowała. W 2025 roku ceny OC rosły jeszcze do maja, jednak od tamtej pory obserwowane są spadki. Przypomina to sytuację, gdy między rokiem 2016 i 2017 składki drożały o 24 proc.. Przez pięć kolejnych lat średnia cena OC systematycznie spadała - od 779 zł w 2017 r. do 505 zł w 2022 r. Po zeszłorocznym minimalnym wzroście o 4,5 proc. teraz osiąga 679 zł, a to nadal o 100 zł mniej niż w rekordowym 2017 r. – wynika z danych Rankomat.pl.

Zmiany średnich cen OC / autor: materiały prasowe Rankomat

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w IV kwartale?

Po okresie systematycznego spadku średnich cen OC w latach 2020 – 2022, od drugiego kwartału 2023 roku obserwowaliśmy wyraźny trend wzrostowy. Szczególnie dynamiczny wzrost miał miejsce w 2024 roku – ceny rosły przez cztery kolejne kwartały, osiągając szczyt na poziomie 694 zł w IV kwartale.

„W 2025 roku rynek wyhamował – w I kwartale nastąpił lekki spadek (-1 proc.), a w III i IV kwartale ceny ponownie się obniżyły odpowiednio o 5 proc. i 2,1 proc.. Obecne stawki, choć niższe niż w szczytowym momencie 2024 roku, wciąż utrzymują się na poziomie wyższym niż w latach 2021–2023. Z jednej strony ubezpieczyciele konkurują ze sobą o klienta ceną, z drugiej strony oglądają się na rosnące koszty likwidacji szkód i obsługi ubezpieczeń. Takie wahania najpewniej będą dalej widoczne w 2026 roku” – komentuje **Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu Rankomat.pl.

Średnia cena ubezpieczenia OC / autor: materiały prasowe Rankomat

Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku

W 2025 r. najdroższe oferty ubezpieczeń OC otrzymywali mieszkańcy Pomorza, Dolnego Śląska i Mazowsza. Z kolei najtańsze obowiązkowe ubezpieczenie samochodu mogli kupić kierowcy z województwa podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Obecnie różnica cen OC między najtańszym województwem podkarpackim (średnio 569 zł) a najdroższym pomorskim (średnio 778 zł) wyniosła 36,7 proc..

Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC / autor: materiały prasowe Rankomat

Kto płacił najwięcej?

Najdroższym miastem wojewódzkim był Gdańsk. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 911 zł. Na drugim biegunie znalazło się Opole, gdzie płacono 644 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 18-latkowie płacili średnio 2688 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 60-latkowie, dzięki czemu ich składka wyniosła 579 zł. Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (656 zł), najdroższe BMW (781 zł).

Najwyższe i najniższe ceny OC / autor: materiały prasowe Rankomat

Materiały prasowe Rankomat.pl, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje