OC w 2025 roku: ceny wzrosły, choć głównie... spadały
Choć w 2025 roku ceny OC przez większość miesięcy spadały, to i tak zakończył się on podwyżką. Średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego wzrosła o 4,5 proc. w porównaniu z 2024 r., osiągając poziom 679 zł. Gwałtowny wzrost w drugim kwartale – do aż 707 zł – wystarczył, by przeważyć wcześniejsze oraz późniejsze spadki (Q1 -1 proc., Q3 -5 proc., Q4 -2,8 proc.) i zakończyć rok na plusie. Najwięcej za OC wciąż płacą mieszkańcy Pomorza. Średnia dla kierowców z tego regionu wyniosła 778 zł, a w stolicy województwa jeszcze więcej - 911 zł.
Średnia cena OC w 2025 roku wyniosła 679 zł i była wyższa o 29 zł niż we wcześniejszym roku. To niewielki wzrost, który pokazuje, że ubezpieczyciele wrócili do walki o klienta po odrobieniu ubiegłorocznej straty technicznej w segmencie OC na poziomie 600 mln zł.W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci multiporównywarki Rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku.
Jaka była średnia cena OC w 2025 roku?
Dynamiczna podwyżka cen na poziomie 25 proc. z lat 2023 – 2024 wyhamowała. W 2025 roku ceny OC rosły jeszcze do maja, jednak od tamtej pory obserwowane są spadki. Przypomina to sytuację, gdy między rokiem 2016 i 2017 składki drożały o 24 proc.. Przez pięć kolejnych lat średnia cena OC systematycznie spadała - od 779 zł w 2017 r. do 505 zł w 2022 r. Po zeszłorocznym minimalnym wzroście o 4,5 proc. teraz osiąga 679 zł, a to nadal o 100 zł mniej niż w rekordowym 2017 r. – wynika z danych Rankomat.pl.
Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w IV kwartale?
Po okresie systematycznego spadku średnich cen OC w latach 2020 – 2022, od drugiego kwartału 2023 roku obserwowaliśmy wyraźny trend wzrostowy. Szczególnie dynamiczny wzrost miał miejsce w 2024 roku – ceny rosły przez cztery kolejne kwartały, osiągając szczyt na poziomie 694 zł w IV kwartale.
„W 2025 roku rynek wyhamował – w I kwartale nastąpił lekki spadek (-1 proc.), a w III i IV kwartale ceny ponownie się obniżyły odpowiednio o 5 proc. i 2,1 proc.. Obecne stawki, choć niższe niż w szczytowym momencie 2024 roku, wciąż utrzymują się na poziomie wyższym niż w latach 2021–2023. Z jednej strony ubezpieczyciele konkurują ze sobą o klienta ceną, z drugiej strony oglądają się na rosnące koszty likwidacji szkód i obsługi ubezpieczeń. Takie wahania najpewniej będą dalej widoczne w 2026 roku” – komentuje **Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu Rankomat.pl.
Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku
W 2025 r. najdroższe oferty ubezpieczeń OC otrzymywali mieszkańcy Pomorza, Dolnego Śląska i Mazowsza. Z kolei najtańsze obowiązkowe ubezpieczenie samochodu mogli kupić kierowcy z województwa podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Obecnie różnica cen OC między najtańszym województwem podkarpackim (średnio 569 zł) a najdroższym pomorskim (średnio 778 zł) wyniosła 36,7 proc..
Kto płacił najwięcej?
Najdroższym miastem wojewódzkim był Gdańsk. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 911 zł. Na drugim biegunie znalazło się Opole, gdzie płacono 644 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 18-latkowie płacili średnio 2688 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 60-latkowie, dzięki czemu ich składka wyniosła 579 zł. Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (656 zł), najdroższe BMW (781 zł).
