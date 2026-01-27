Bezsilny USD, stabilny PLN, niepokojący CHF

USD nie potrafi skutecznie odpowiedzieć i pozostaje osłabiony. Piątkowa (nie)interwencja na JPY okazała się ostatnią, niezbędną kostką domina. Nad dolarem wisiało zbyt wiele ciemnych chmur, które nigdzie się nie ruszyły. Podobnie jak pary walutowe z USD, znajdujące się cały czas blisko okresowych ekstremów.

Podkopane fundamenty USD

Wtorkowa sesja nie przynosi na rynkach wyraźnych zmian (z pewnymi wyjątkami). Szczególnie widoczne jest to w przypadku forex, gdzie dolar w dalszym ciągu pozostaje pod presją. Może być mu trudno się od niej uwolnić w najbliższych godzinach, skoro dziś rozpoczyna się posiedzenie FOMC. Praktycznie nikt nie spodziewa się po Amerykanach obniżek stóp procentowych, ale narracja płynąca z Fed będzie miała ogromne znaczenie. Przy politycznych naciskach i podziałach w samym Komitecie osiąganie konsensusu staje się coraz trudniejsze. Jeżeli stanowisko szefa Rezerwy Jerome’a Powella się usztywni, to USD może złapać przynajmniej chwilowy oddech. Jeśli jednak w rynkowych oczekiwaniach co do kosztu pieniądza w USA niewiele się zmieni, to dolar będzie musiał szukać innych argumentów do korekty. Coraz trudniej mu to robić w warunkach słabnącego zaufania do siebie samego.

USD pod nieustającą presją

Wczesnym popołudniem pary dolarowe szykują się do ataku na okresowe ekstrema. Kurs EUR/USD próbuje wybić zeszłoroczny szczyt powyżej 1,19 USD, co otworzy mu przestrzeń do osiągnięcia poziomów z 2021 roku. Jeżeli kontra dolarowa nie przyjdzie szybko, to pierwsza poważniejsza strefa obrony powinna wystąpić w obszarze wokół 1,205 USD, z ostatecznym celem na maksimum z grudnia 2020 roku przy 1,235 USD. Ten cel na pierwszy rzut oka wydaje się odległy (4 centy), ale mogę tylko przypomnieć, że dosłownie kilka sesji temu kurs EUR/USD był jeszcze przy 1,16 USD. W przypadku korekty ostatnich gwałtownych wzrostów pierwszego wsparcia możemy szukać w rejonie 1,183 USD, a następnie w zakresie 1,173-1,176 USD. Chociaż pozostaję zwolennikiem tezy, że fundamentalnie dolar pozostawał uporczywie silny, o tyle zasięg i gwałtowność jego deprecjacji z ostatnich dni także są zastanawiające. Technicznie również trudno było spodziewać się takiego ruchu, eurodolar znacząco oddalił się od sesyjnych średnich.

PLN silny, ale CHF coraz bardziej niepokoi

Przy co najmniej stabilnym (a tak naprawdę silniejszym po szerokości rynku) złotym wtorkowa sesja przebiega korzystnie dla rodzimej waluty. Kurs EUR/PLN lekko zniżkuje, ale pozostaje powyżej 4,20 PLN. Przy opisanym wcześniej układzie na eurodolarze, daje to kurs USD/PLN schodzący ponownie poniżej 3,53 PLN. Istotne wsparcie może być już tylko grosz od aktualnego kursu, a jego przełamanie ma szansę otworzyć przestrzeń do wyraźnego zejścia poniżej 3,50 PLN. Złoty stara się utrzymać dobre momentum także na GBP/PLN, a kurs funta jest znowu blisko 4,84 PLN. Ostrzeżenie raz jeszcze płynie ze strony CHF, który przyciąga kapitał jak magnes i trudno nie odnieść wrażenia, że głównie z powodu swoich walorów bezpiecznej przystani. Frank wręcz miażdży dolara, był od niego mocniejszy tylko raz przez krótką chwilę w 2011 roku. Kurs USD/CHF zbliża się do 0,77 CHF. Natomiast kurs EUR/CHF schodzi poniżej 0,92 CHF i w ten sposób próbuje ustalić nowe historyczne minima. W tych okolicznościach kurs CHF/PLN, który przebija 4,57 PLN, to tylko mało znaczące 2-miesięczne maksima. Czy wyścig po franka jest jedynie odpryskiem odpływu kapitału z dolara, czy może zwiastunem głębszych zmian, które dopiero przed nami?