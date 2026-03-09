Musisz wpuścić sąsiada na podwórko

Od kilku dni obowiązują przepisy doprecyzowujące zasady przymusowego udostępnienia nieruchomości na potrzeby robót budowlanych. Zgodnie z nimi, właściciel działki musi umożliwić wejście na teren posesji, budynku lub lokalu, jeśli jest to niezbędne do wykonania prac – np. ocieplenia ściany tuż granicznym płocie, naprawy dachu czy przyłączy.

Najpierw inwestor powinien spróbować porozumieć się z sąsiadem i uzgodnić sposób, zakres oraz termin korzystania z jego nieruchomości, a także ewentualną rekompensatę.

Jeśli sąsiad odmówi, inwestor może złożyć wniosek do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W Polsce są nimi starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wydana decyzja określa granice i czas korzystania z nieruchomości oraz zastępuje zgodę właściciela.

Sąsiadowi przysługuje naprawienie szkód powstałych podczas prac – poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłatę odszkodowania.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

