Musisz wpuścić sąsiada na podwórko
Od kilku dni obowiązują przepisy doprecyzowujące zasady przymusowego udostępnienia nieruchomości na potrzeby robót budowlanych. Zgodnie z nimi, właściciel działki musi umożliwić wejście na teren posesji, budynku lub lokalu, jeśli jest to niezbędne do wykonania prac – np. ocieplenia ściany tuż granicznym płocie, naprawy dachu czy przyłączy.
Najpierw inwestor powinien spróbować porozumieć się z sąsiadem i uzgodnić sposób, zakres oraz termin korzystania z jego nieruchomości, a także ewentualną rekompensatę.
Jeśli sąsiad odmówi, inwestor może złożyć wniosek do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W Polsce są nimi starosta, wojewoda i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wydana decyzja określa granice i czas korzystania z nieruchomości oraz zastępuje zgodę właściciela.
Sąsiadowi przysługuje naprawienie szkód powstałych podczas prac – poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłatę odszkodowania.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
