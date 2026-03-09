„Burger” pozostaje, „stek” zakazany

Parlament Europejski i państwa członkowskie osiągnęły kompromis dotyczący używania nazw mięsa dla produktów roślinnych.

Trzydzieści jeden określeń – m.in. kurczak, wołowina, stek, boczek, wątroba, udziec czy skrzydełko – nie będzie mogło być stosowanych w przypadku alternatywnych dla mięsa produktów roślinnych.

Nadal dozwolone pozostaną natomiast takie określenia, jak:

►burger,

►nuggetsy,

►mięso mielone,

►szynka,

►kiełbasa.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP jest zadowolone z postępu prac, które mają na celu zapewnienie większej transparentności dla konsumentów i uczciwych zasad na rynku żywności.

Kolejna dobra informacja dla branży jest taka, że pomimo silnej promocji w mediach, roślinne zamienniki mięsa, mają w naszym kraju znaczenie marginalne. W ubiegłym roku stanowiły one zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowo mniej niż pół procenta wydatków żywnościowych statystycznego konsumenta.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

