Informacje
Burger roślinny? Takie określenie będzie teraz legalne / autor: Pixabay
Burger roślinny? Takie określenie będzie teraz legalne / autor: Pixabay

„Burger” pozostaje, „stek” zakazany

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 9 marca 2026, 08:00

  • Powiększ tekst

Parlament Europejski i państwa członkowskie osiągnęły kompromis dotyczący używania nazw mięsa dla produktów roślinnych.

Trzydzieści jeden określeń – m.in. kurczak, wołowina, stek, boczek, wątroba, udziec czy skrzydełko – nie będzie mogło być stosowanych w przypadku alternatywnych dla mięsa produktów roślinnych.

Nadal dozwolone pozostaną natomiast takie określenia, jak:

►burger,

►nuggetsy,

►mięso mielone,

►szynka,

►kiełbasa.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP jest zadowolone z postępu prac, które mają na celu zapewnienie większej transparentności dla konsumentów i uczciwych zasad na rynku żywności.

Kolejna dobra informacja dla branży jest taka, że pomimo silnej promocji w mediach, roślinne zamienniki mięsa, mają w naszym kraju znaczenie marginalne. W ubiegłym roku stanowiły one zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowo mniej niż pół procenta wydatków żywnościowych statystycznego konsumenta. 

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Żegnajcie tanie laptopy i smartfony!

Nowy „prezent” z Mercosur: skażone nasiona słonecznika

Nokautujący wzrost ceny diesla!

»»Ujawniamy majątek ministra Waldemara Żurka, skoro on nie chce tego zrobić – oglądaj „Wiadomości” w telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych