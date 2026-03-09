Upada producent kultowej wody mineralnej. Marka ma 160 lat

Legendarny producent wody mineralnej, Rhenser Mineralbrunnen, ogłosił bankructwo. Firma, która od połowy XIX wieku była symbolem jakości i regionalnej tradycji, nie wytrzymała presji rosnących kosztów, spadających marż i zmieniających się nawyków konsumentów. Choć zakład nadal działa, przyszłość marki stoi pod dużym znakiem zapytania.

W ostatnich latach przedsiębiorstwo próbowało wzmocnić swoją pozycję na rynku napojów. W 2024 roku przejęło markę piwa Koblenzer, licząc na dywersyfikację działalności i zwiększenie sprzedaży. Działania te nie wystarczyły jednak, by odwrócić negatywne trendy. Największym problemem okazały się gwałtownie rosnące koszty transportu, malejące marże oraz zmiana preferencji konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po inne napoje.

140 pracowników czeka na wyrok

W zakładzie pracuje obecnie około 140 osób. Mimo rozpoczętego postępowania upadłościowego produkcja i dystrybucja napojów odbywają się bez zakłóceń. Jak informują niemieckie media, w najbliższych miesiącach wynagrodzenia załogi mają zostać pokryte z funduszu upadłościowego. Związki zawodowe zapowiedziały działania, których celem będzie ochrona miejsc pracy. Kluczowe będzie teraz znalezienie inwestora lub przeprowadzenie restrukturyzacji, która mogłaby pozwolić utrzymać działalność i wrócić do stabilnej konkurencji na rynku napojów.

Sezon letni może zdecydować

Duże znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa może mieć nadchodzący sezon letni. To właśnie wtedy sprzedaż wody mineralnej tradycyjnie rośnie, a popyt na napoje jest najwyższy w ciągu roku. Obecny kryzys nie jest pierwszym w historii firmy. Już w 2016 roku przedsiębiorstwo ogłosiło upadłość, jednak dzięki restrukturyzacji i zarządowi komisarycznemu udało się wtedy uratować działalność. Teraz firma ponownie walczy o przetrwanie.

