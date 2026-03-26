Boom na elektryki i odwrót od diesla?

Rekordowe ceny na stacjach paliw oraz rosnące koszty eksploatacji pojazdów spalinowych wyraźnie wpływają na decyzje zakupowe polskich kierowców. Najnowsza analiza danych platformy OTOMOTO potwierdza wyraźny wzrost realnego zainteresowania klientów samochodami elektrycznymi. Od końca lutego br. liczba bezpośrednich zapytań dla tej kategorii wzrosła o blisko 39 proc. przy jednoczesnej korekcie popytu na pojazdy z silnikami diesla.

Z danych platformy OTOMOTO wynika, że polscy konsumenci reagują na zmiany rynkowe w sposób niezwykle elastyczny. Analizując okres od końca lipca w ujęciu tydzień do tygodnia, widać silny trend wzrostowy w segmencie samochodów z napędem elektrycznym. Początkowo była to reakcja na wygasający program dopłat NaszEauto, który zmobilizował wielu kierowców do sfinalizowania zakupów na preferencyjnych warunkach. W ostatnich tygodniach w związku z rosnącą niepewnością na rynku paliw płynnych, trend ten przybrał na sile: już w drugim tygodniu po pierwszych podwyżkach cen paliw, liczba konkretnych zapytań wysłanych do sprzedawców wzrosła o 26 proc., a w trzecim o kolejne 16 proc. względem i tak wysokiej już bazy. Te dane potwierdzają przejście od fazy obserwacji do realnych decyzji zakupowych – Polacy przestają jedynie przeglądać oferty i zaczynają aktywnie szukać tańszej alternatywy dla transportu spalinowego.

„Obecna sytuacja na rynku motoryzacyjnym to moment przełomowy: zainteresowanie samochodami elektrycznymi przestało być stymulowane wyłącznie przez dopłaty rządowe, a zaczęło wynikać z twardej kalkulacji ekonomicznej. Aktualne wzrosty to niewątpliwie reakcja na niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i rosnące ceny na stacjach paliw. To także sygnał, że sektor dojrzewa, a zainteresowanie elektromobilnością w Polsce weszło w nową fazę. Zakup elektryka to dziś coraz częściej przemyślana decyzja ekonomiczna i stabilna cenowo alternatywa dla coraz droższego transportu spalinowego” - zwraca uwagę Adam Simon, Senior Head of Business Development Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO.

Marzec miesiącem przełomu w elektromobilności

Mimo że marzec 2026 roku jeszcze się nie zakończył, dane już teraz są rekordowe. W porównaniu do lutego, liczba zapytań o auta elektryczne wzrosła o 19 proc., a w ujęciu rok do roku zainteresowanie nimi jest obecnie wyższe o 12 proc. Potwierdza to, że obecny impuls cenowy przyspieszył procesy, które wcześniej zachodziły w sposób ewolucyjny.

„Eskalacja napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie i wynikająca z niej zmienność cen ropy naftowej stają się nieoczekiwanym katalizatorem przyspieszającym transformację w kierunku elektromobilności. Dla polskich kierowców nieprzewidywalność kosztów tankowania przestaje być abstrakcyjnym ryzykiem – staje się rzeczywistością. Ceny na stacjach paliw potrafią zmienić się z dnia na dzień o kilkadziesiąt groszy za litr, co znacząco utrudnia planowanie domowego budżetu. Samochód elektryczny ładowany w domu oferuje przewidywalność kosztów i jest nieporównywalnie tańszy w eksploatacji od wariantów o napędzie konwencjonalnym. Liczby pokazują, że Polacy coraz chętniej sięgają po tę alternatywę – na koniec lutego 2026 r. po polskich drogach jeździło już niemal 140 tys. pojazdów elektrycznych z czego ponad 127 tys. stanowiły auta osobowe – to wzrost o 69 proc. rok do roku. Rozwija się również infrastruktura ładowania – w kraju funkcjonuje już ponad 12,3 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania, z czego blisko 1,5 tys. zlokalizowanych jest wzdłuż kluczowej sieci dróg TEN-T” – komentuje Maciej Gis, Dyrektor Komunikacji i PR, PSNM.

Diesel traci na atrakcyjności

Podczas gdy auta elektryczne notują dwucyfrowe wzrosty, tradycyjne napędy, kojarzone dotychczas z oszczędnością na trasach, tracą na znaczeniu. Zainteresowanie samochodami z silnikami wysokoprężnymi od dłuższego czasu wykazuje tendencje spadkowe, a w ostatnich tygodniach spadło o około 2 proc. W zestawieniu z wyraźnym wzrostem popytu na rynku EV, wyraźnie pokazuje to zmianę priorytetów – dla wielu kupujących to właśnie prąd stał się nowym synonimem przewidywalnych kosztów eksploatacji.

Polska na tle innych rynków europejskich

Zmiana postaw polskich kierowców wpisuje się w szerszy, ogólnoeuropejski trend. Potwierdzają to dane z innych rynków Grupy OLX: od połowy lutego popyt na samochody elektryczne we Francji, Rumunii i Portugalii wzrósł o 40 do nawet 54 proc., wykazując stałą dynamikę wzrostową z tygodnia na tydzień. Jednocześnie na każdym z tych rynków odnotowano także odwrót od aut napędzanych olejem napędowym - liczba zapytań o diesle spadła w tym okresie od 2 do nawet 15 proc.

Źródło: materiały prasowe OTOMOTO

